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Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов
Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов
Спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T10:46
2023-08-29T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Три человека, в том числе ребенок, заблудились и вышли к обрыву в районе горы Сокол вблизи ущелья Шайтан-Дере под Судаком. Самостоятельно найти дорогу назад они не смогли и обратились в МЧС. На помощь им оперативно выехала дежурная смена Судакского отряда "Крым-Спас".Спасатели доставили их в поселок Новый Свет. В медицинской помощи никто не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:В урочище Панагия спасатели эвакуировали девушку с травмой ногиБольшую Севастопольскую тропу открыли для туристовПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
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РИА Новости Крым
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"крым-спас", крым, новости крыма, судак, мчс крыма, новый свет, общество
Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов

МЧС: троих туристов спасли в районе ущелья Шайтан-Дере в Крыму

10:46 29.08.2023
 
© МЧС Республики КрымСпасатели ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" эвакуировали трех туристов
Спасатели ГКУ РК КРЫМ-СПАС эвакуировали трех туристов
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Три человека, в том числе ребенок, заблудились и вышли к обрыву в районе горы Сокол вблизи ущелья Шайтан-Дере под Судаком. Самостоятельно найти дорогу назад они не смогли и обратились в МЧС. На помощь им оперативно выехала дежурная смена Судакского отряда "Крым-Спас".

"По прибытии к месту предполагаемого нахождения туристов спасатели приступили к поискам. В результате три человека, в их числе один несовершеннолетний, были обнаружены над обрывом ущелья Шайтан-Дере на сложном участке с сыпучим грунтом. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения со страховкой организовали безопасный спуск туристов к подножию горы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели доставили их в поселок Новый Свет. В медицинской помощи никто не нуждался.
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