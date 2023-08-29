https://crimea.ria.ru/20230829/nochyu-v-gorakh-pod-sudakom-spasli-troikh-turistov-1131010624.html

Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов

Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов

Спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T10:46

2023-08-29T10:46

2023-08-29T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Три человека, в том числе ребенок, заблудились и вышли к обрыву в районе горы Сокол вблизи ущелья Шайтан-Дере под Судаком. Самостоятельно найти дорогу назад они не смогли и обратились в МЧС. На помощь им оперативно выехала дежурная смена Судакского отряда "Крым-Спас".Спасатели доставили их в поселок Новый Свет. В медицинской помощи никто не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:В урочище Панагия спасатели эвакуировали девушку с травмой ногиБольшую Севастопольскую тропу открыли для туристовПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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