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Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов
Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов
Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства"... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T20:44
2023-08-27T20:44
2023-08-27T20:44
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства" Севастополя.Севастопольцев и гостей города призвали сохранять бдительность и беречь лес от пожара.Сегодня с таким же призывом к отдыхающим обратились в региональном главке МЧС, отметив, что на ближайшие дни в Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность. О том, что Большую Севастопольскую топу закрыли для турпоходов, сообщалось 7 августа. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии был опубликован на сайте правительства Севастополя. В Дирекции ООПТ и лесного хозяйства тогда уточнили, что речь идет о полном запрете посещения тропы, в том числе и для экскурсий. Ограничения вводились на 21 день.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
https://crimea.ria.ru/20230821/novyy-rukovoditel-zapovednogo-kryma---o-rabote-lyudyakh-i-zadachakh-1130856670.html
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Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов
Большая Севастопольская тропа снова открыта для туристов - власти