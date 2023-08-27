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Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов
Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов
Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства"... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T20:44
2023-08-27T20:44
большая севастопольская тропа
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства" Севастополя.Севастопольцев и гостей города призвали сохранять бдительность и беречь лес от пожара.Сегодня с таким же призывом к отдыхающим обратились в региональном главке МЧС, отметив, что на ближайшие дни в Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность. О том, что Большую Севастопольскую топу закрыли для турпоходов, сообщалось 7 августа. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии был опубликован на сайте правительства Севастополя. В Дирекции ООПТ и лесного хозяйства тогда уточнили, что речь идет о полном запрете посещения тропы, в том числе и для экскурсий. Ограничения вводились на 21 день.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
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большая севастопольская тропа, севастополь, крым, новости крыма, природа, туризм в крыму, общество
Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов

Большая Севастопольская тропа снова открыта для туристов - власти

20:44 27.08.2023
 
© bst-sev.ruЛаспинский перевал.
Ласпинский перевал.
© bst-sev.ru
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства" Севастополя.
"Большую Севастопольскую тропу открыли для посещения", – говорится в сообщении.
Севастопольцев и гостей города призвали сохранять бдительность и беречь лес от пожара.
Сегодня с таким же призывом к отдыхающим обратились в региональном главке МЧС, отметив, что на ближайшие дни в Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
О том, что Большую Севастопольскую топу закрыли для турпоходов, сообщалось 7 августа. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии был опубликован на сайте правительства Севастополя. В Дирекции ООПТ и лесного хозяйства тогда уточнили, что речь идет о полном запрете посещения тропы, в том числе и для экскурсий. Ограничения вводились на 21 день.
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