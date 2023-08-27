https://crimea.ria.ru/20230827/bolshuyu-sevastopolskuyu-tropu-otkryli-dlya-turistov-1130987012.html

Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов

Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Большую Севастопольскую тропу открыли для туристов

Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства"... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T20:44

2023-08-27T20:44

2023-08-27T20:44

большая севастопольская тропа

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Большая Севастопольская тропа вновь открыта для посещений. Об этом сообщили в ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорийи и лесного хозяйства" Севастополя.Севастопольцев и гостей города призвали сохранять бдительность и беречь лес от пожара.Сегодня с таким же призывом к отдыхающим обратились в региональном главке МЧС, отметив, что на ближайшие дни в Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность. О том, что Большую Севастопольскую топу закрыли для турпоходов, сообщалось 7 августа. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии был опубликован на сайте правительства Севастополя. В Дирекции ООПТ и лесного хозяйства тогда уточнили, что речь идет о полном запрете посещения тропы, в том числе и для экскурсий. Ограничения вводились на 21 день.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря

https://crimea.ria.ru/20230821/novyy-rukovoditel-zapovednogo-kryma---o-rabote-lyudyakh-i-zadachakh-1130856670.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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