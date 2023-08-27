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Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров
Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров
В Севастополе в ближайшие дни установится чрезвычайная пожарная опасность, в МЧС предупреждают жителей и гостей не использовать открытый огонь. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T12:26
2023-08-27T12:27
севастопольские секреты
противопожарный режим
гу мчс россии по севастополю
пожар
безопасность
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие дни установится чрезвычайная пожарная опасность, в МЧС предупреждают жителей и гостей не использовать открытый огонь.По прогнозам, начало периода с наивысшим, 5 классом пожарной опасности, придется на 28 – 30 августа. С этого времени риск возникновения пожаров чрезвычайно велик, предупреждают в ведомстве."Строго соблюдайте требования пожарной безопасности и меры особого противопожарного режима, установленного местным правительством", – призвали спасатели.Напомним, 15 июля в Севастополе был введен особый противопожарный режим, согласно которому в регионе запретили разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодьях, использование мангалов, за исключением установленных в специальных местах на территориях предприятий общественного питания.В леса были перекрыты въезды для автомобилей. В лесной зоне установлено ограниченное число официальных общественных мест для отдыха.По данным МЧС Крыма, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны республики тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели отстояли лес от огня Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастопольские секреты, противопожарный режим, гу мчс россии по севастополю, пожар, безопасность, общество
Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров

В Севастополе объявлен наивысший класс пожарной опасности

12:26 27.08.2023 (обновлено: 12:27 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоТренировка МЧС по тушению лесного пожара
Тренировка МЧС по тушению лесного пожара - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие дни установится чрезвычайная пожарная опасность, в МЧС предупреждают жителей и гостей не использовать открытый огонь.
"Никаких костров! Новая неделя в Севастополе начнется с установления чрезвычайной пожарной опасности", – говорится в сообщении.
По прогнозам, начало периода с наивысшим, 5 классом пожарной опасности, придется на 28 – 30 августа. С этого времени риск возникновения пожаров чрезвычайно велик, предупреждают в ведомстве.
"Строго соблюдайте требования пожарной безопасности и меры особого противопожарного режима, установленного местным правительством", – призвали спасатели.
Напомним, 15 июля в Севастополе был введен особый противопожарный режим, согласно которому в регионе запретили разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодьях, использование мангалов, за исключением установленных в специальных местах на территориях предприятий общественного питания.
В леса были перекрыты въезды для автомобилей. В лесной зоне установлено ограниченное число официальных общественных мест для отдыха.
По данным МЧС Крыма, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны республики тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.
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Севастопольские секретыПротивопожарный режимГУ МЧС России по СевастополюПожарБезопасностьОбщество
 
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