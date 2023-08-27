https://crimea.ria.ru/20230827/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-v-sevastopole-nikakikh-kostrov-1130979088.html

Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров

Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров

В Севастополе в ближайшие дни установится чрезвычайная пожарная опасность, в МЧС предупреждают жителей и гостей не использовать открытый огонь. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T12:26

2023-08-27T12:26

2023-08-27T12:27

севастопольские секреты

противопожарный режим

гу мчс россии по севастополю

пожар

безопасность

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие дни установится чрезвычайная пожарная опасность, в МЧС предупреждают жителей и гостей не использовать открытый огонь.По прогнозам, начало периода с наивысшим, 5 классом пожарной опасности, придется на 28 – 30 августа. С этого времени риск возникновения пожаров чрезвычайно велик, предупреждают в ведомстве."Строго соблюдайте требования пожарной безопасности и меры особого противопожарного режима, установленного местным правительством", – призвали спасатели.Напомним, 15 июля в Севастополе был введен особый противопожарный режим, согласно которому в регионе запретили разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодьях, использование мангалов, за исключением установленных в специальных местах на территориях предприятий общественного питания.В леса были перекрыты въезды для автомобилей. В лесной зоне установлено ограниченное число официальных общественных мест для отдыха.По данным МЧС Крыма, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны республики тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели отстояли лес от огня Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастопольские секреты, противопожарный режим, гу мчс россии по севастополю, пожар, безопасность, общество