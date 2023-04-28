https://crimea.ria.ru/20230428/bolee-500-naselennym-punktam-kryma-ugrozhayut-prirodnye-pozhary-1128403988.html

Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары

Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары

В полномочия органов местного самоуправления в обязательном порядке входит создание запасов воды для тушения пожаров, формирование добровольческих пожарных... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T07:03

2023-04-28T07:03

2023-04-28T07:03

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В полномочия органов местного самоуправления в обязательном порядке входит создание запасов воды для тушения пожаров, формирование добровольческих пожарных бригад, информирование населения, а также ликвидация пожаров до прибытия основных расчетов противопожарных служб. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул."Многие либо не знают, либо не помнят, но в обязанности администраций населенных пунктов, особенно сельских поселений, входит создание добровольческих пожарных бригад, оповещение населения, обеспечение запасов воды для тушения пожаров, а также организация тушения пожаров до прибытия основных сил пожаротушения", – сказал Скуртул.При этом спикер подчеркнул, что ГУ МЧС по Крыму и МЧС по Крыму располагают достаточными силами и средствами, однако в случае сильного возгорания в отдаленном населенном пункте на переброску техники и личного состава может потребоваться время. Поэтому тушение пожаров в сельской местности всегда проводилось совместными силами.В качестве примера замначальника республиканского главка МЧС привел возгорание на открытой территории в поселке Николаевка Симферопольского района, которое произошло в 2017 году. На момент прибытия основных подразделений площадь пожара превышала 500 квадратных метров.Чтобы справиться с огнем, по тревоге были подняты силы и средства из Симферополя, однако для их прибытия потребовалось время."И когда жители пытались голыми руками тушить огонь, чтобы он не перекинулся на дома, многие начали задумываться, почему руководство населенного пункта не продумало этот вопрос. Так вот – муниципалитет должен заранее продумать какими силами, до прибытия основных пожарных расчетов, будут ликвидировать такие пожары", – подытожил он.По оценкам республиканского главка МЧС, в Крыму насчитывается 550 населенных пунктов, которым угрожают лестные и ландшафтные пожары. При этом 176 угрожают лесные пожары, всем остальным - ландшафтные.В этих пунктах проверяется готовность сил и средств на местах для прикрытия любым из видов пожарной охраны, наличие водоснабжения и системы оповещения населения, которое будет организовываться муниципалитетом в случае чрезвычайного происшествия.При этом работа в данном направлении идет постоянно. В частности с прошлого года системами оповещения оборудованы 40 населенных пунктов. Также с начала года ведется работа по установке дополнительных емкостей, оборудованию площадок и подъездных путей к естественным водоемам для забора воды пожарными цистернами."По регламенту подразделения пожарной охраны должны пребывать не больше чем за 10 минут в городской местности, и не более чем за 20 минут – в сельской. Если эту норму соблюсти не получается, муниципалитет должен предусмотреть подразделение либо добровольную пожарную команду или дружину из числа местных жителей", – продолжил Скуртул. И добавил, что число "неприкрытых" пожарной охраной населенных пунктов за год сократилось со ста до 35. Как правило, это села с небольшим числом жителей.Ранее в республиканском главке МЧС России напомнили о правилах разведения костров в период майских праздников.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым пройдет пожароопасный сезонВ селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фотоНа пожаре в Джанкойском районе погиб человек

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