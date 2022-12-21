https://crimea.ria.ru/20221221/na-pozhare-v-dzhankoyskom-rayone-pogib-chelovek-1126030119.html

На пожаре в Джанкойском районе погиб человек

На пожаре в Джанкойском районе погиб человек - РИА Новости Крым, 21.12.2022

На пожаре в Джанкойском районе погиб человек

Один человек погиб на пожаре в частном доме в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб на пожаре в частном доме в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Возгорание произошло в ночь на среду в селе Рощино. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Как выяснилось, огонь вспыхнул в одной из комнат частного жилого дома, существовала угроза его распространения на все строение."Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 1 часа 40 минут. Работы осложнялись сильным задымлением в помещении. К сожалению, был обнаружен один погибший", - проинформировали в ведомстве.Пожар частично уничтожил одну жилую комнату. Его площадь составила 20 кв. м. В причинах произошедшего разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под судНа севере Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчинаВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20221130/pozhar-v-bakhchisarayskom-rayone--v-sgorevshem-dome-nayden-pogibshiy-1125620399.html

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крым, джанкой, происшествия, мчс крыма, общество, новости крыма