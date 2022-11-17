https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html

В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие

В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие

В четверг днем в многоквартирном доме в Симферополе взорвался бытовой газ. В результате происшествия пострадал мужчина, эвакуированы 15 жителей. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T16:25

2022-11-17T16:25

2022-11-17T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В четверг днем в многоквартирном доме в Симферополе взорвался бытовой газ. В результате происшествия пострадал мужчина, эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.Как уточнили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС по РК, сигнал о хлопке газа и обрушении несущих конструкций в жилой пятиэтажке поступил на пульт спасателей в четверг в 14.55. Первые пожарные расчеты прибыли на месте уже через пять минут. В квартире на втором этаже горела мебель на кухне на площади 1 кв. м. В 15.20 пожар был ликвидирован. Среди пятнадцати эвакуированных шестеро детей.По факту происшествия начата прокурорская проверка. По данным пресс-службы надзорного ведомства, пострадавший – мужчина 2001 года рождения – госпитализирован в больницу.Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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