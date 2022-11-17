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В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
В четверг днем в многоквартирном доме в Симферополе взорвался бытовой газ. В результате происшествия пострадал мужчина, эвакуированы 15 жителей. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:25
2022-11-17T16:30
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В четверг днем в многоквартирном доме в Симферополе взорвался бытовой газ. В результате происшествия пострадал мужчина, эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.Как уточнили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС по РК, сигнал о хлопке газа и обрушении несущих конструкций в жилой пятиэтажке поступил на пульт спасателей в четверг в 14.55. Первые пожарные расчеты прибыли на месте уже через пять минут. В квартире на втором этаже горела мебель на кухне на площади 1 кв. м. В 15.20 пожар был ликвидирован. Среди пятнадцати эвакуированных шестеро детей.По факту происшествия начата прокурорская проверка. По данным пресс-службы надзорного ведомства, пострадавший – мужчина 2001 года рождения – госпитализирован в больницу.Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.
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5
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РИА Новости Крым
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96
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крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым, прокуратура республики крым
В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие

В многоэтажке Симферополя при взрыве газа пострадал мужчина, началась проверка

16:25 17.11.2022 (обновлено: 16:30 17.11.2022)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВзрыв газа в многоквартирном доме в Симферополе
Взрыв газа в многоквартирном доме в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В четверг днем в многоквартирном доме в Симферополе взорвался бытовой газ. В результате происшествия пострадал мужчина, эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

"В результата взрыва бытового газа в доме по улице Трубаченко, 12 серьезных разрушений здания нет, выбиты окна и оконные рамы. Открытого огня нет, задымление. Пострадал один человек, доставлен в медицинское учреждение. Эвакуированы 15 жильцов", - сказано в сообщении

Как уточнили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС по РК, сигнал о хлопке газа и обрушении несущих конструкций в жилой пятиэтажке поступил на пульт спасателей в четверг в 14.55. Первые пожарные расчеты прибыли на месте уже через пять минут. В квартире на втором этаже горела мебель на кухне на площади 1 кв. м. В 15.20 пожар был ликвидирован. Среди пятнадцати эвакуированных шестеро детей.
По факту происшествия начата прокурорская проверка. По данным пресс-службы надзорного ведомства, пострадавший – мужчина 2001 года рождения – госпитализирован в больницу.
"По результатам организованных проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов", - сообщили в прокуратуре.
Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.
 
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