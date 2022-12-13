https://crimea.ria.ru/20221213/v-sevastopole-na-pozhare-pogibla-semya--podozrevaemyy-idet-pod-sud-1125856955.html

В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под суд

В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под суд - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под суд

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о пожаре в поселке ГРЭС, на котором погибли четыре человека. Об этом сообщает надзорное ведомство. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T16:41

2022-12-13T16:41

2022-12-13T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о пожаре в поселке ГРЭС, на котором погибли четыре человека. Об этом сообщает надзорное ведомство.Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1986 года рождения. Севастополец обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Обвиняемый демонтировал и заменил в квартире сети электроснабжения и установил бойлер, достоверно зная, что в доме отсутствует заземление. Не имея знаний и образования в электромонтаже, он выполнил их с нарушением установленных Правил устройства электроустановок и без разрешения уполномоченного органа.В сентябре 2021 года мужчина сдал квартиру двум девушкам, которые обнаружили утечку тока от бойлера и сообщили об этом. Однако обвиняемый никаких действий по устранению неполадки не предпринял.В результате аварийного режима работы водонагревателя рано утром 18 февраля 2022 года произошло возгорание его провода, которое распространилось на всю площадь жилого дома. В пожаре погибла семья, проживавшая в одной из соседних квартир: женщина 1987 года рождения, мужчина 1986 года рождения, их шестилетний сын и пятилетняя дочь.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.Читайте также по теме на сайте РИА Новости Крым: В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняютВ Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человекСтрашный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля

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