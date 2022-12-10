https://crimea.ria.ru/20221210/v-sevastopole-polykhaet-zhiloy-dom--evakuirovany-10-chelovek-1125791778.html

В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек

В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек - РИА Новости Крым, 10.12.2022

В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек

Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T11:02

2022-12-10T11:02

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севастополь

происшествия

гу мчс россии по севастополю

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.ЧП произошло в субботу утром на улице Шостака в Гагаринском районе. Огонь заметили очевидцы и вызвали на место спасателей.На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливают эксперты.

https://crimea.ria.ru/20221205/na-severe-kryma-na-pozhare-v-chastnom-dome-pogib-muzhchina-1125686681.html

севастополь

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2022

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