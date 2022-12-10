Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221210/v-sevastopole-polykhaet-zhiloy-dom--evakuirovany-10-chelovek-1125791778.html
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T11:02
2022-12-10T11:03
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0e/1119580647_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_056e7d8eac9152f14112687e87076695.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.ЧП произошло в субботу утром на улице Шостака в Гагаринском районе. Огонь заметили очевидцы и вызвали на место спасателей.На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливают эксперты.
https://crimea.ria.ru/20221205/na-severe-kryma-na-pozhare-v-chastnom-dome-pogib-muzhchina-1125686681.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0e/1119580647_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c07f257669794e510bd15dbff62fc3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек

В Севастополе на пожаре в жилом доме спасены два человека и 10 эвакуированы

11:02 10.12.2022 (обновлено: 11:03 10.12.2022)
 
© ГУ МЧС России по Севастополюпожарные в Севастополе
пожарные в Севастополе
© ГУ МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
ЧП произошло в субботу утром на улице Шостака в Гагаринском районе. Огонь заметили очевидцы и вызвали на место спасателей.
На севере Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина
5 декабря, 12:40
На севере Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина

"По прибытии подразделений сформировано звено газодымозащитной службы, подан на тушение ствол. По первичной информации, площадь пожара составляет пять квадратных метров. Спасены два человека, эвакуированы 10 человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливают эксперты.
 
СевастопольПроисшествияГУ МЧС России по СевастополюОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
12:03Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам
11:40В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
11:02В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
10:43Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
10:27В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
10:08В Симферополе стартовал марафон предновогодних ярмарок
09:47Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое
09:25Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света
08:59Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
08:47Параллельные миры: зачем Time назвал Зеленского "человеком года"
08:26Экс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция
08:02Ситуация с запасами воды в Крыму – итоги недели
03:33Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
00:01Дождливая суббота: прогноз погоды для Крыма на 10 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
22:02Главные события и заявления дня: 9 декабря
21:58Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос
21:11Как остановить "бег по кругу" – психолог
20:45Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча
Лента новостейМолния