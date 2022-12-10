https://crimea.ria.ru/20221210/v-sevastopole-polykhaet-zhiloy-dom--evakuirovany-10-chelovek-1125791778.html
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T11:02
2022-12-10T11:02
2022-12-10T11:03
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0e/1119580647_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_056e7d8eac9152f14112687e87076695.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека спасены и еще 10 эвакуированы на пожаре в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.ЧП произошло в субботу утром на улице Шостака в Гагаринском районе. Огонь заметили очевидцы и вызвали на место спасателей.На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливают эксперты.
https://crimea.ria.ru/20221205/na-severe-kryma-na-pozhare-v-chastnom-dome-pogib-muzhchina-1125686681.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0e/1119580647_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c07f257669794e510bd15dbff62fc3e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество
В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
В Севастополе на пожаре в жилом доме спасены два человека и 10 эвакуированы
11:02 10.12.2022 (обновлено: 11:03 10.12.2022)