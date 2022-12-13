https://crimea.ria.ru/20221213/v-krymu-treti-sutki-podryad-goryat-inomarki--prichiny-pozharov-vyyasnyayut-1125848289.html
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют - РИА Новости Крым, 13.12.2022
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют
В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T14:11
2022-12-13T14:11
2022-12-13T14:11
происшествия
крым
новости
новости крыма
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999054_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5578cf8148744f9b8590fd0c413f8e94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал третьим за последние трое суток.По данным спасателей, сигнал о происшествии в Приветном спасатели приняли 13 декабря в 3.49. Ликвидация пожара заняла полтора часа, большую часть времени пожарные разбирали и проливали тлеющие элементы конструкции здания, чтобы он не загорелись повторно."Площадь пожара составила 28 кв.м. В результате возгорания огнем полностью уничтожены легковой автомобиль и гараж", — констатировали в пресс-службе МЧС.Еще два аналогичных случая произошли 11 и 12 декабря. Ранним утром воскресенья в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелась иномарка Audi. Специалистам пожарной охраны Крыма потребовалось более получаса, чтобы ликвидировать огонь, машина выгорела полностью.В понедельник ночью спасатели 17 минут боролись с пламенем, охватившим легковой FIAT в симферопольском поселке Школьном, машина также практически полностью уничтожена.К счастью, во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.Ранее в Красногвардейском районе Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина, строение полностью уничтожено огнем.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значитКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн рублейНа пожаре в Щелкино погиб человек
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999054_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_02326b48f120f9fcfa997ce6985290a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крым, новости, новости крыма, мчс крыма
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют
В Крыму за три ночи сгорели три легковых иномарки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал третьим за последние трое суток.
По данным спасателей, сигнал о происшествии в Приветном спасатели приняли 13 декабря в 3.49. Ликвидация пожара заняла полтора часа, большую часть времени пожарные разбирали и проливали тлеющие элементы конструкции здания, чтобы он не загорелись повторно.
"Площадь пожара составила 28 кв.м. В результате возгорания огнем полностью уничтожены легковой автомобиль и гараж", — констатировали в пресс-службе МЧС.
Еще два аналогичных случая произошли 11 и 12 декабря. Ранним утром воскресенья в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелась иномарка Audi. Специалистам пожарной охраны Крыма потребовалось более получаса, чтобы ликвидировать огонь, машина выгорела полностью.
В понедельник ночью спасатели 17 минут боролись с пламенем, охватившим легковой FIAT в симферопольском поселке Школьном, машина также практически полностью уничтожена.
К счастью, во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
Ранее в Красногвардейском районе Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина
, строение полностью уничтожено огнем.
Читайте также на РИА Новости Крым