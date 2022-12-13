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В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют - РИА Новости Крым, 13.12.2022
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют
В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T14:11
2022-12-13T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал третьим за последние трое суток.По данным спасателей, сигнал о происшествии в Приветном спасатели приняли 13 декабря в 3.49. Ликвидация пожара заняла полтора часа, большую часть времени пожарные разбирали и проливали тлеющие элементы конструкции здания, чтобы он не загорелись повторно."Площадь пожара составила 28 кв.м. В результате возгорания огнем полностью уничтожены легковой автомобиль и гараж", — констатировали в пресс-службе МЧС.Еще два аналогичных случая произошли 11 и 12 декабря. Ранним утром воскресенья в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелась иномарка Audi. Специалистам пожарной охраны Крыма потребовалось более получаса, чтобы ликвидировать огонь, машина выгорела полностью.В понедельник ночью спасатели 17 минут боролись с пламенем, охватившим легковой FIAT в симферопольском поселке Школьном, машина также практически полностью уничтожена.К счастью, во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.Ранее в Красногвардейском районе Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина, строение полностью уничтожено огнем.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значитКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн рублейНа пожаре в Щелкино погиб человек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, новости, новости крыма, мчс крыма
В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют

В Крыму за три ночи сгорели три легковых иномарки

14:11 13.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал третьим за последние трое суток.
По данным спасателей, сигнал о происшествии в Приветном спасатели приняли 13 декабря в 3.49. Ликвидация пожара заняла полтора часа, большую часть времени пожарные разбирали и проливали тлеющие элементы конструкции здания, чтобы он не загорелись повторно.
"Площадь пожара составила 28 кв.м. В результате возгорания огнем полностью уничтожены легковой автомобиль и гараж", — констатировали в пресс-службе МЧС.
Еще два аналогичных случая произошли 11 и 12 декабря. Ранним утром воскресенья в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелась иномарка Audi. Специалистам пожарной охраны Крыма потребовалось более получаса, чтобы ликвидировать огонь, машина выгорела полностью.
В понедельник ночью спасатели 17 минут боролись с пламенем, охватившим легковой FIAT в симферопольском поселке Школьном, машина также практически полностью уничтожена.
К счастью, во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
Ранее в Красногвардейском районе Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина, строение полностью уничтожено огнем.
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