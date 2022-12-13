https://crimea.ria.ru/20221213/v-krymu-treti-sutki-podryad-goryat-inomarki--prichiny-pozharov-vyyasnyayut-1125848289.html

В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют

В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют

В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T14:11

2022-12-13T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. В селе Приветном Кировского района сгорел легковой Ford и часть гаража, в котором находилась иномарка. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этот случай стал третьим за последние трое суток.По данным спасателей, сигнал о происшествии в Приветном спасатели приняли 13 декабря в 3.49. Ликвидация пожара заняла полтора часа, большую часть времени пожарные разбирали и проливали тлеющие элементы конструкции здания, чтобы он не загорелись повторно."Площадь пожара составила 28 кв.м. В результате возгорания огнем полностью уничтожены легковой автомобиль и гараж", — констатировали в пресс-службе МЧС.Еще два аналогичных случая произошли 11 и 12 декабря. Ранним утром воскресенья в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелась иномарка Audi. Специалистам пожарной охраны Крыма потребовалось более получаса, чтобы ликвидировать огонь, машина выгорела полностью.В понедельник ночью спасатели 17 минут боролись с пламенем, охватившим легковой FIAT в симферопольском поселке Школьном, машина также практически полностью уничтожена.К счастью, во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.Ранее в Красногвардейском районе Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина, строение полностью уничтожено огнем.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значитКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн рублейНа пожаре в Щелкино погиб человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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