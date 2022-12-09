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В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит
В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит - РИА Новости Крым, 09.12.2022
В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит
В Крыму отменили особый противопожарный режим, действовавший полгода в связи с рисками возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T11:17
2022-12-09T11:17
2022-12-09T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму отменили особый противопожарный режим, действовавший полгода в связи с рисками возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, профильные службы реагирования переходят в обычный режим работы, все усиленные требования по пожарной безопасности снимаются.Особый противопожарный режим был введен полгода назад приказом МЧС Республики Крым, он предусматривает дополнительные меры для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений. За нарушение требований правил пожарной безопасности во время действия режима грозят крупные штрафы, а в некоторых случаях – даже уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начал действовать особый противопожарный режим >>Штрафы для виновников пожаров увеличат в десять раз >>Запрет на посещение лесов Крыма продлен >>
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В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит
В Крыму отменили особый противопожарный режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму отменили особый противопожарный режим, действовавший полгода в связи с рисками возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Особый противопожарный режим, который функционировал с 20 мая, отменен в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и с учетом того, что высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются", - говорится в сообщении.
Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, профильные службы реагирования переходят в обычный режим работы, все усиленные требования по пожарной безопасности снимаются.
Особый противопожарный режим был введен полгода назад приказом МЧС Республики Крым, он предусматривает дополнительные меры для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений. За нарушение требований правил пожарной безопасности во время действия режима грозят крупные штрафы, а в некоторых случаях – даже уголовная ответственность.
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