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В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит

В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит - РИА Новости Крым, 09.12.2022

В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит

В Крыму отменили особый противопожарный режим, действовавший полгода в связи с рисками возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T11:17

2022-12-09T11:17

2022-12-09T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму отменили особый противопожарный режим, действовавший полгода в связи с рисками возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, профильные службы реагирования переходят в обычный режим работы, все усиленные требования по пожарной безопасности снимаются.Особый противопожарный режим был введен полгода назад приказом МЧС Республики Крым, он предусматривает дополнительные меры для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений. За нарушение требований правил пожарной безопасности во время действия режима грозят крупные штрафы, а в некоторых случаях – даже уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начал действовать особый противопожарный режим >>Штрафы для виновников пожаров увеличат в десять раз >>Запрет на посещение лесов Крыма продлен >>

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