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Запрет на посещение лесов Крыма продлен - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Запрет на посещение лесов Крыма продлен
Запрет на посещение лесов Крыма продлен - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Запрет на посещение лесов Крыма продлен
Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:31
2022-10-27T18:31
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС."Приказом министерства экологии и природных ресурсов РК на территории земель лесного фонда в Крыму на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.На этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Кроме того, нельзя проводить сельскохозяйственные палы и сварочные работы.В МЧС отметили, что находиться в лесах можно только в определенных местах отдыха, их посещение бесплатно.Как сообщалось, с 20 мая в Крыму введен особый противопожарный режим. С тех пор органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в режиме повышенной готовности.
https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html
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крым, мчс крыма, экология
Запрет на посещение лесов Крыма продлен

Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен на 21 день

18:31 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"Приказом министерства экологии и природных ресурсов РК на территории земель лесного фонда в Крыму на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
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В МЧС отметили, что находиться в лесах можно только в определенных местах отдыха, их посещение бесплатно.
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