https://crimea.ria.ru/20221027/zapret-na-poseschenie-lesov-kryma-prodlen-1125109626.html

Запрет на посещение лесов Крыма продлен

Запрет на посещение лесов Крыма продлен - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Запрет на посещение лесов Крыма продлен

Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:31

2022-10-27T18:31

2022-10-27T18:31

крым

мчс крыма

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС."Приказом министерства экологии и природных ресурсов РК на территории земель лесного фонда в Крыму на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.На этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Кроме того, нельзя проводить сельскохозяйственные палы и сварочные работы.В МЧС отметили, что находиться в лесах можно только в определенных местах отдыха, их посещение бесплатно.Как сообщалось, с 20 мая в Крыму введен особый противопожарный режим. С тех пор органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в режиме повышенной готовности.

https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html

https://crimea.ria.ru/20220925/mimo-mertvogo-goroda-k-zhivoy-vode-tayny-karadaga-1124588721.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, экология