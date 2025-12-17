https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-sirota-10-let-ne-mozhet-poluchit-zhile-1151725021.html
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T07:40
2025-12-17T07:40
2025-12-17T07:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского города Белогорск, которому долго не предоставляют положенное ему по закону жилье. Об этом сообщает пресс-служба СК.Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку.Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал докладСироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СКВ Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
