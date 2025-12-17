Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T07:40
2025-12-17T07:42
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
общество
жилье
жилье в крыму
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского города Белогорск, которому долго не предоставляют положенное ему по закону жилье. Об этом сообщает пресс-служба СК.Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку.Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
крым
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье

Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении жилья сироте из Крыма

07:40 17.12.2025 (обновлено: 07:42 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского города Белогорск, которому долго не предоставляют положенное ему по закону жилье. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"С 2016 года мужчина состоит в специализированной очереди, однако до настоящего времени его права не реализованы. Заявитель вынужден арендовать квартиру за свой счет. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли", - говорится в сообщении.
Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГСУ СК России по Крыму и СевастополюАлександр БастрыкинОбществоЖильеЖилье в КрымуНовости Крыма
 
