"Времен Очаковских": как русские войска взяли неприступную крепость
Как под ударом русских войск Потемкина пала неприступная турецкая крепость Очаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "Представляя себе мужество и неустрашимость войска российского… ожидаю я с полною надеждою благополучного успеха", – писал в 1788 году генерал-фельдмаршал, князь Григорий Потемкин-Таврический в приказе войскам перед штурмом турецкой крепости Очаков, считавшейся неприступной. Эта добытая 237 лет назад победа стала одним из символов воинской доблести русской армии и значительно повлияло на победоносное для России окончание войны с Османской империей. В результате заключенного по ее итогам Ясского мира наша страна уверенно закрепилась в Северном Причерноморье и заставила Турцию отказаться от претензий на Крым.
Из-за чего вспыхнула новая война России и Турции
Очередная, седьмая по счету война между Россией и Османской Портой вспыхнула в августе 1787 года. Постепенно теряющая свое могущество и влияние Турция никак не желала смириться с условиями Кючук-Кайнарджийского мирного договора, заключенного по итогам предыдущей войны 1768-1774 годов. Тогда османы потеряли Крым, Северное Причерноморье, Тамань, Кубань и причерноморские области Грузии. Стамбул не только всячески старался уклониться от четкого выполнения условий договора, но и пытался дестабилизировать ситуацию в Крыму.
Подстрекаемый Великобританией, Францией и Пруссией, султан Абдул-Хамид I выдвинул России ультиматум, требуя вернуть Крым и отказаться от покровительства Грузии. Также турки требовали разрешения на досмотр русских судов, проходивших через Босфор и Дарданеллы.
Было понятно, что Петербург ультиматум отклонит, после чего Турция объявит войну России. В результате так и произошло.
Первой крупной победой русских войск в войне стало сражение при крепости Кинбурн, прикрывавшей базу русского флота в Херсоне. Гарнизон под командованием тогда еще генерал-аншефа Александра Суворова разбил атаковавший Кинбурн десант из 5000 турок. Других активных военных действий в 1787 году больше не велось, поскольку ни турецкая, ни российская армия пока не были готовы к активному и масштабному наступлению.
Россию в войне с Портой поддерживала Австрия, согласно заключенному в 1781 году договору, по которому Вена обязалась помогать Петербургу "всеми силами". Императором Священной Римской империи германской нации и по совместительству австрийским эрцгерцогом Иосифом II, разумеется, двигали не только союзные обязательства, но и стремление с помощью сильного союзника в лице России отвоевать у турок территории на Балканах.
"Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу"
Россия подготовилась к кампании 1788 года, образовав на юге две армии. Основная – Екатеринославская – под командованием Григория Потемкина (около 80 тысяч человек) должна была овладеть крепостью Очаков (турецкое название – Озю-Кале), располагавшейся в стратегически важном месте на северо-западном берегу Днепро-Бугского лимана у устья Днепра. Очаков, где располагалась одна из баз османского флота, контролировал выход в Черное море. Его владение сохраняло за турками возможность для атак на новые русские города Херсон и Николаев, а также несло угрозу Крыму с моря.
Взятие Очакова было непростой задачей. Турки с помощью французских военных инженеров подготовили крепость к обороне, восстановив прежние и построив новые мощные укрепления. Стены были прикрыты валами и рвом. На валах и стенах было установлено около 300 орудий. Крепость была обеспечена продовольствием и боевыми припасами в расчете на длительную осаду.
В мае 50-тысячная армия Потемкина переправилась через реку Буг и выдвинулась к Очакову. В июне русской флотилии удалось лишить Очаков поддержки с моря. В результате сражения турецкий флот потерял 15 кораблей и был вынужден уйти в Варну (нынешняя Болгария). Последующие попытки османских кораблей прийти на помощь осажденному Очакову потерпели неудачу – на море господствовал русский флот.
Однако со взятием самой крепости Потемкин медлил. Суворов неоднократно предлагал захватить Очаков решительным штурмом при поддержке Днепровской флотилии. Однако командующий армией придерживался тактики планомерной осады – по всем правилам военной науки того времени. Потемкин намеревался сперва соорудить редуты с артиллерийскими батареями, затем, опираясь на них, захватить пригород, передвинуть орудия вперед и методичным огнем из пушек заставить гарнизон капитулировать.
Широко известно высказывание острого на язык Суворова, описавшего эту чрезмерно осторожную тактику Потемкина двустишием: "Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу".
В результате осада затянулась почти на полгода. Турки были хорошо подготовлены к обороне. Силы гарнизона Очакова, насчитывавшего порядка 20 тысяч человек, совершили три крупных вылазки, пытаясь помешать инженерным работам русских. В ходе одного из таких боев Суворов во главе двух гренадерских батальонов отбил мощную атаку турок и перешел в наступление. Появился шанс "на плечах" убегающего противника прорваться в город и взять Очаков. Однако на просьбы генерал-аншефа о подкреплении Потемкин отвечает отказом и требует отступить. Сам Суворов в этом бою получил ранение
Штурм в лютый мороз
На руку гарнизону Очакова играло и недостаточное снабжение осадной армии, и погода. На смену дождливой и холодной осени пришла суровая зима, ударили сильные морозы. Русским солдатам, страдавшим от холода и болезней, не хватало провианта, топлива и фуража для лошадей. Нужно было проводить штурм, держать осаду дольше не было ни сил, ни ресурсов, хотя огонь русских пушек значительно повредил передовые укрепления Очакова.
Недовольство действиями Потемкина росло и в войсках, и в Петербурге. Генерал-фельдмаршал граф Петр Румянцев-Задунайский, который откровенно недолюбливал Потемкина и считал дилетантом в военном деле, язвительно замечал: "Очаков – не Троя, чтоб его десять лет осаждать".
Потемкин, прекрасно понимая, что очаковского провала ему не простят, начал готовить штурм. Составлением плана занимался генерал-аншеф от артиллерии Иван Меллер. Штурмовать крепость должны были 18 тысяч солдат и офицеров шестью колоннами. Две из них должны были захватить цитадель (замок коменданта Гассана-паши), еще две наносили удары с северной и восточной сторон, еще две колонны находились в резерве.
Штурм начался утром 6 декабря при морозе -23 градуса. Русские бойцы захватили земляные укрепления возле крепости, атаковали ворота и бастионы самого Очакова. Солдаты полковника Федора Мекноба ворвались в цитадель и взяли в плен Гуссейна-пашу и его приближенных. Колонна под командованием генерал-лейтенанта князя Долгорукова прорвалась к крепостным воротам и открыла их для основных сил. Введенные в сражение резервные колонны пробились к бастионам. Единое управление гарнизоном было нарушено.
Ожесточенный и кровавый бой продолжался около двух часов. В итоге крепость пала. Потери турок убитыми и умершими от ран составили, по примерным оценкам, не менее 9500 солдат и офицеров. Более 4000, в том числе комендант Гуссейн-паша, попали в плен. Русская армия, действуя в наступлении, потеряла убитыми 956 человек, более 1800 – ранены. Среди трофеев – 180 знамен и 310 орудий, а также оружие, снаряжение и различные припасы.
Итоги и значение взятия Очакова
За взятие Очакова Потемкин был отмечен орденом Святого Георгия I степени, украшенную бриллиантами шпагу и 100 тысяч рублей. Всем солдатам и офицерам осадного корпуса выдали дополнительное полугодовое жалованье. В 1789 году была учреждена медаль "За храбрость, оказанную при взятии Очакова". Ею наградили более 15 тысяч участников осады и штурма.
Взятие крепости имело значительное влияние на последующий ход войны. Хотя Османская Порта продолжала боевые действия, у нее уже не было базы для размещения своего флота в Северном Причерноморье. Последовавшие вслед за Очаковом блестящие победы Суворова в Фокшанском и Рымникском сражениях, взятие Бендер и Измаила, овладение Анапой и разгром турецкого флота на Черном море довершили поражение Порты. В итоге был заключен Ясский мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Российской империей, а также отодвигавший границу между двумя империями до Днестра. Стамбул подтвердил Кючук-Кайнарджийский договор и отказался от претензий на Крым, Тамань и Кубань.
Хотя по масштабу и значимости сражений той войны Очаков стоит примерно на одном уровне с Фокшанами, Рымником и Измаилом, именно память о штурме Очакова сильнее всего отпечаталась в памяти русского народа. Это событие вошло в народные песни, предания и литературные произведения. Например, фраза грибоедовского Чацкого из "Горя от ума" "Времен Очаковских и покоренья Крыма" прочно закрепилась в русском языке и стала метафорической идиомой.