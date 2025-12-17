https://crimea.ria.ru/20251217/ataka-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast---bez-sveta-ostalis-9-tysyach-chelovek-1151726258.html
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Повреждено основное оборудование. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, уточнил губернатор. Также, по его словам, нанесен удар по одной из питающих высоковольтных линий, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.Утром оперштаб Кубани сообщил о двух пострадавших при атаке жителях в Славянском районе. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах. Без света остались почти 13 тысяч жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в КрымПенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской областиБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
