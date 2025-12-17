https://crimea.ria.ru/20251217/ataka-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast---bez-sveta-ostalis-9-tysyach-chelovek-1151726258.html

Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек

Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек

После удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T09:45

2025-12-17T09:45

2025-12-17T09:45

новые регионы россии

запорожская область

новости

атаки всу

евгений балицкий

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_109:256:1172:854_1920x0_80_0_0_e698b09aeaecfc83166ae365921bdc36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Повреждено основное оборудование. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, уточнил губернатор. Также, по его словам, нанесен удар по одной из питающих высоковольтных линий, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.Утром оперштаб Кубани сообщил о двух пострадавших при атаке жителях в Славянском районе. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах. Без света остались почти 13 тысяч жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в КрымПенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской областиБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО

новые регионы россии

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, запорожская область, новости, атаки всу, евгений балицкий, отключение электроэнергии