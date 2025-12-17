Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек
После удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T09:45
2025-12-17T09:45
новые регионы россии
запорожская область
новости
атаки всу
евгений балицкий
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Повреждено основное оборудование. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, уточнил губернатор. Также, по его словам, нанесен удар по одной из питающих высоковольтных линий, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.Утром оперштаб Кубани сообщил о двух пострадавших при атаке жителях в Славянском районе. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах. Без света остались почти 13 тысяч жителей.
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек

Балицкий: после атаки ВСУ на Запорожскую область без света остались 9 тысяч абонентов

09:45 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В Запорожской области 8963 абонента остались без электроснабжения по причине очередного удара БПЛА противника по электроснабжающим сетям прифронтовых населенных пунктов", – сказано в сообщении.
Повреждено основное оборудование. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, уточнил губернатор. Также, по его словам, нанесен удар по одной из питающих высоковольтных линий, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
"Саперные группы помогают энергетикам приблизиться к месту удара и приступить к работам", – добавил Евгений Балицкий.
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. За ночь сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.
Утром оперштаб Кубани сообщил о двух пострадавших при атаке жителях в Славянском районе. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах. Без света остались почти 13 тысяч жителей.
