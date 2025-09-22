Рейтинг@Mail.ru
Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/blestyaschaya-pobeda-nad-turkami-kak-suvorov-stal-grafom-rymnikskim-1149177780.html
Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
Русские войска под командованием великого полководца Александра Суворова одержали немало блестящих побед. В их числе – сражение с турками при Рымнике,... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T09:32
2025-09-22T08:11
защитники земли русской
россия
история
александр суворов
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149583409_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3edef43ea0f6db8c53407d364bcac90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Русские войска под командованием великого полководца Александра Суворова одержали немало блестящих побед. В их числе – сражение с турками при Рымнике, состоявшееся 236 лет назад. Русско-австрийский отряд Суворова на голову разбил значительно превосходившие по численности силы противника, а само сражение стало одним из ключевых в победоносной для Российской империи войне с османами 1787-1791 годов. За эту победу прославленный военачальник получил графский титул и целый ряд высоких наград, а Россия по итогам всей кампании окончательно закрепила за собой Крым и Северное Причерноморье.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Первые сраженияРусско-турецкая война 1787-1791 годов вспыхнула вследствие нежелания османов смириться с условиями Кючук-Кайнарджийского мира и потерей Крыма, Северного Причерноморья, Кубани и причерноморских областей Грузии. Подстрекаемый Великобританией, Францией и Пруссией, Стамбул в августе 1787 года объявил войну России после отвергнутого Петербургом ультиматума о восстановлении вассалитета Крымского ханства и Грузии от Турции. В этой военной кампании союзницей России была Австрия.Первой крупной победой русских войск в войне стало сражение при крепости Кинбурн, прикрывавшей базу русского флота в Херсоне. Гарнизон под командованием Суворова разбил атаковавший Кинбурн десант из 5000 турок. В дальнейшем войска под командованием тогда еще генерал-аншефа Суворова и князя Григория Потемкина взяли одну из мощнейших турецких крепостей – Очаков. А в сражении под Фокшанами русско-австрийский отряд разбил 30-тысячное войско османов.В августе 1789 года русская армия под командованием русского главнокомандующего Потемкина осадила Бендеры. Чтобы взять эту крепость, он стянул к ней почти все русские войска, оставив в Молдавии только 7-тысячный отряд Суворова и действовавший совместно с ним 18-тысячный отряд австрийского принца Кобургского.Турецкий великий визирь Юсуф-паша решил воспользоваться ситуацией и со 100-тысячной армией пошли в атаку на малочисленные русско-австрийские войска. Он рассчитывал вначале по отдельности разбить Кобургского и Суворова, а затем прийти на помощь осаждаемым Бендерам. Турки перешли через Дунай и двинулись к реке Рымник, где располагались австрийцы. Принц запросил помощи у Суворова, и тот менее чем за трое суток стремительным маршем со всем отрядом преодолел 85 километров и дошел до лагеря союзников.Военная смекалка русского генералаОбщая численность русско-австрийских сил составляла 25 тысяч человек при 73 орудиях, турецких – 100 тысяч человек и 85 орудий. Турки располагались на позициях тремя лагерями.Австрийский командующий не решался атаковать и предлагал действовать от обороны, но Суворов понимал, что ставку нужно делать на внезапную и стремительную атаку, воспользовавшись разобщенным расположением неприятеля.Русские войска скрытно переправились через реку Рымну и нанесли удар по позициям вражеского лагеря в Тырго-Кукули. Вылазка была настолько неожиданной и молниеносной для турок, что они обратились в бегство. Юсуф-паша пустил в бой 30-тысячную кавалерию, но австрийцы смогли отбить атаку, а затем соединились с суворовцами.При штурме второго лагеря Крынгу-Мейлор Суворов вновь применил военную хитрость и оперативную смекалку. Он вопреки правилам войны атаковал турецкие окопы и артиллерию не пехотой, а кавалерией, воспользовавшись тем, что противник не успел построить высокие редуты. Русские казаки и австрийские гусары легко перескочили через недостроенные укрепления и ворвались на позиции противника. Турок охватила паника, которая быстро распространилась по всему войску. Третий лагерь также был очень быстро взят, а Юсуф-паша бежал с поля боя.Итоги битвыТурки потеряли более 20 тысяч убитыми и ранеными, в том числе утонувшими в реке при бегстве. При этом большая часть войска Юсуфа-паши просто разбежалась и уже не вернулась под его знамена. Потери русско-австрийского войска составили около 650 человек.За это сражение Александр Суворов получил титул графа Рымникского и был награжден орденом Святого Георгия 1-й степени, бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, драгоценным перстнем и украшенной бриллиантами шпагой с надписью "Победителю визиря". Решением Иосифа Австрийского полководец произведен в графское Римской империи достоинство.В следующем году войска Суворова взяли крепость Измаил, а в 1792 году Турция была вынуждена подписать Ясский мирный договор, передав России земли между Южным Бугом и Днестром, а также отказавшись от любых претензий на Крым, Северное Причерноморье и Грузию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250707/zaschitniki-zemli-russkoy-razgrom-turetskogo-flota-v-chesmenskom-srazhenii-1147718742.html
https://crimea.ria.ru/20250809/gangutskoe-srazhenie-pervyy-morskoy-triumf-russkogo-flota-1148588094.html
https://crimea.ria.ru/20250907/borodinskaya-bitva-pamyatnik-muzhestvu-i-khrabrosti-russkikh-voinov-1149138327.html
россия
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149583409_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40b8c878744a122a752ba702f9a72cce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
защитники земли русской, россия, история, александр суворов, турция
Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским

Как войска Суворова разгромили турок в сражении при Рымнике – защитники земли русской

09:32 22.09.2025
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВоенно-исторический фестиваль
Военно-исторический фестиваль - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Русские войска под командованием великого полководца Александра Суворова одержали немало блестящих побед. В их числе – сражение с турками при Рымнике, состоявшееся 236 лет назад. Русско-австрийский отряд Суворова на голову разбил значительно превосходившие по численности силы противника, а само сражение стало одним из ключевых в победоносной для Российской империи войне с османами 1787-1791 годов. За эту победу прославленный военачальник получил графский титул и целый ряд высоких наград, а Россия по итогам всей кампании окончательно закрепила за собой Крым и Северное Причерноморье.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
© РИА Новости КрымРазгром турок войсками Суворова в сражении при Рымнике
Разгром турок войсками Суворова в сражении при Рымнике - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым
Разгром турок войсками Суворова в сражении при Рымнике

Первые сражения

Русско-турецкая война 1787-1791 годов вспыхнула вследствие нежелания османов смириться с условиями Кючук-Кайнарджийского мира и потерей Крыма, Северного Причерноморья, Кубани и причерноморских областей Грузии. Подстрекаемый Великобританией, Францией и Пруссией, Стамбул в августе 1787 года объявил войну России после отвергнутого Петербургом ультиматума о восстановлении вассалитета Крымского ханства и Грузии от Турции. В этой военной кампании союзницей России была Австрия.
Первой крупной победой русских войск в войне стало сражение при крепости Кинбурн, прикрывавшей базу русского флота в Херсоне. Гарнизон под командованием Суворова разбил атаковавший Кинбурн десант из 5000 турок. В дальнейшем войска под командованием тогда еще генерал-аншефа Суворова и князя Григория Потемкина взяли одну из мощнейших турецких крепостей – Очаков. А в сражении под Фокшанами русско-австрийский отряд разбил 30-тысячное войско османов.
В августе 1789 года русская армия под командованием русского главнокомандующего Потемкина осадила Бендеры. Чтобы взять эту крепость, он стянул к ней почти все русские войска, оставив в Молдавии только 7-тысячный отряд Суворова и действовавший совместно с ним 18-тысячный отряд австрийского принца Кобургского.
Турецкий великий визирь Юсуф-паша решил воспользоваться ситуацией и со 100-тысячной армией пошли в атаку на малочисленные русско-австрийские войска. Он рассчитывал вначале по отдельности разбить Кобургского и Суворова, а затем прийти на помощь осаждаемым Бендерам. Турки перешли через Дунай и двинулись к реке Рымник, где располагались австрийцы. Принц запросил помощи у Суворова, и тот менее чем за трое суток стремительным маршем со всем отрядом преодолел 85 километров и дошел до лагеря союзников.
Репродукция картины Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 года. Художник Иван Айвазовский. Картинная галерея И. К. Айвазовского. - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
7 июля, 07:07
Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сражении

Военная смекалка русского генерала

Общая численность русско-австрийских сил составляла 25 тысяч человек при 73 орудиях, турецких – 100 тысяч человек и 85 орудий. Турки располагались на позициях тремя лагерями.
Австрийский командующий не решался атаковать и предлагал действовать от обороны, но Суворов понимал, что ставку нужно делать на внезапную и стремительную атаку, воспользовавшись разобщенным расположением неприятеля.
Русские войска скрытно переправились через реку Рымну и нанесли удар по позициям вражеского лагеря в Тырго-Кукули. Вылазка была настолько неожиданной и молниеносной для турок, что они обратились в бегство. Юсуф-паша пустил в бой 30-тысячную кавалерию, но австрийцы смогли отбить атаку, а затем соединились с суворовцами.
При штурме второго лагеря Крынгу-Мейлор Суворов вновь применил военную хитрость и оперативную смекалку. Он вопреки правилам войны атаковал турецкие окопы и артиллерию не пехотой, а кавалерией, воспользовавшись тем, что противник не успел построить высокие редуты. Русские казаки и австрийские гусары легко перескочили через недостроенные укрепления и ворвались на позиции противника. Турок охватила паника, которая быстро распространилась по всему войску. Третий лагерь также был очень быстро взят, а Юсуф-паша бежал с поля боя.
Гравюра Алексея Зубова Триумфальный ввод в Петербург пленных шведских судов после Гангутской победы.
9 августа, 08:46
Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота

Итоги битвы

Турки потеряли более 20 тысяч убитыми и ранеными, в том числе утонувшими в реке при бегстве. При этом большая часть войска Юсуфа-паши просто разбежалась и уже не вернулась под его знамена. Потери русско-австрийского войска составили около 650 человек.
За это сражение Александр Суворов получил титул графа Рымникского и был награжден орденом Святого Георгия 1-й степени, бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, драгоценным перстнем и украшенной бриллиантами шпагой с надписью "Победителю визиря". Решением Иосифа Австрийского полководец произведен в графское Римской империи достоинство.
В следующем году войска Суворова взяли крепость Измаил, а в 1792 году Турция была вынуждена подписать Ясский мирный договор, передав России земли между Южным Бугом и Днестром, а также отказавшись от любых претензий на Крым, Северное Причерноморье и Грузию.
Фестиваль Живые шахматы на Бородинском поле - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
7 сентября, 09:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Защитники земли русскойРоссияИсторияАлександр СуворовТурция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
09:17В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
09:00После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
08:54Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
08:29Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
08:14Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
08:11Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
07:40Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область
07:17114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России
07:07Реформа Совета безопасности ООН: зачем Европа заговорила об этом
06:38Какие товары из Крыма идут на экспорт и кто выбирает крымское
06:17Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
06:04Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
00:45В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
00:01Какой сегодня праздник: 22 сентября
00:00Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
23:50МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
23:19Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
23:07Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
22:55Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
Лента новостейМолния