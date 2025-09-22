https://crimea.ria.ru/20250922/blestyaschaya-pobeda-nad-turkami-kak-suvorov-stal-grafom-rymnikskim-1149177780.html

Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским

Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским

Русские войска под командованием великого полководца Александра Суворова одержали немало блестящих побед. В их числе – сражение с турками при Рымнике,... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T09:32

2025-09-22T09:32

2025-09-22T08:11

защитники земли русской

россия

история

александр суворов

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149583409_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3edef43ea0f6db8c53407d364bcac90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Русские войска под командованием великого полководца Александра Суворова одержали немало блестящих побед. В их числе – сражение с турками при Рымнике, состоявшееся 236 лет назад. Русско-австрийский отряд Суворова на голову разбил значительно превосходившие по численности силы противника, а само сражение стало одним из ключевых в победоносной для Российской империи войне с османами 1787-1791 годов. За эту победу прославленный военачальник получил графский титул и целый ряд высоких наград, а Россия по итогам всей кампании окончательно закрепила за собой Крым и Северное Причерноморье.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Первые сраженияРусско-турецкая война 1787-1791 годов вспыхнула вследствие нежелания османов смириться с условиями Кючук-Кайнарджийского мира и потерей Крыма, Северного Причерноморья, Кубани и причерноморских областей Грузии. Подстрекаемый Великобританией, Францией и Пруссией, Стамбул в августе 1787 года объявил войну России после отвергнутого Петербургом ультиматума о восстановлении вассалитета Крымского ханства и Грузии от Турции. В этой военной кампании союзницей России была Австрия.Первой крупной победой русских войск в войне стало сражение при крепости Кинбурн, прикрывавшей базу русского флота в Херсоне. Гарнизон под командованием Суворова разбил атаковавший Кинбурн десант из 5000 турок. В дальнейшем войска под командованием тогда еще генерал-аншефа Суворова и князя Григория Потемкина взяли одну из мощнейших турецких крепостей – Очаков. А в сражении под Фокшанами русско-австрийский отряд разбил 30-тысячное войско османов.В августе 1789 года русская армия под командованием русского главнокомандующего Потемкина осадила Бендеры. Чтобы взять эту крепость, он стянул к ней почти все русские войска, оставив в Молдавии только 7-тысячный отряд Суворова и действовавший совместно с ним 18-тысячный отряд австрийского принца Кобургского.Турецкий великий визирь Юсуф-паша решил воспользоваться ситуацией и со 100-тысячной армией пошли в атаку на малочисленные русско-австрийские войска. Он рассчитывал вначале по отдельности разбить Кобургского и Суворова, а затем прийти на помощь осаждаемым Бендерам. Турки перешли через Дунай и двинулись к реке Рымник, где располагались австрийцы. Принц запросил помощи у Суворова, и тот менее чем за трое суток стремительным маршем со всем отрядом преодолел 85 километров и дошел до лагеря союзников.Военная смекалка русского генералаОбщая численность русско-австрийских сил составляла 25 тысяч человек при 73 орудиях, турецких – 100 тысяч человек и 85 орудий. Турки располагались на позициях тремя лагерями.Австрийский командующий не решался атаковать и предлагал действовать от обороны, но Суворов понимал, что ставку нужно делать на внезапную и стремительную атаку, воспользовавшись разобщенным расположением неприятеля.Русские войска скрытно переправились через реку Рымну и нанесли удар по позициям вражеского лагеря в Тырго-Кукули. Вылазка была настолько неожиданной и молниеносной для турок, что они обратились в бегство. Юсуф-паша пустил в бой 30-тысячную кавалерию, но австрийцы смогли отбить атаку, а затем соединились с суворовцами.При штурме второго лагеря Крынгу-Мейлор Суворов вновь применил военную хитрость и оперативную смекалку. Он вопреки правилам войны атаковал турецкие окопы и артиллерию не пехотой, а кавалерией, воспользовавшись тем, что противник не успел построить высокие редуты. Русские казаки и австрийские гусары легко перескочили через недостроенные укрепления и ворвались на позиции противника. Турок охватила паника, которая быстро распространилась по всему войску. Третий лагерь также был очень быстро взят, а Юсуф-паша бежал с поля боя.Итоги битвыТурки потеряли более 20 тысяч убитыми и ранеными, в том числе утонувшими в реке при бегстве. При этом большая часть войска Юсуфа-паши просто разбежалась и уже не вернулась под его знамена. Потери русско-австрийского войска составили около 650 человек.За это сражение Александр Суворов получил титул графа Рымникского и был награжден орденом Святого Георгия 1-й степени, бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, драгоценным перстнем и украшенной бриллиантами шпагой с надписью "Победителю визиря". Решением Иосифа Австрийского полководец произведен в графское Римской империи достоинство.В следующем году войска Суворова взяли крепость Измаил, а в 1792 году Турция была вынуждена подписать Ясский мирный договор, передав России земли между Южным Бугом и Днестром, а также отказавшись от любых претензий на Крым, Северное Причерноморье и Грузию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/zaschitniki-zemli-russkoy-razgrom-turetskogo-flota-v-chesmenskom-srazhenii-1147718742.html

https://crimea.ria.ru/20250809/gangutskoe-srazhenie-pervyy-morskoy-triumf-russkogo-flota-1148588094.html

https://crimea.ria.ru/20250907/borodinskaya-bitva-pamyatnik-muzhestvu-i-khrabrosti-russkikh-voinov-1149138327.html

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, россия, история, александр суворов, турция