Симферополь сковали 8-балльные пробки

Утром в среду на улицах в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 8 баллов. РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду на улицах в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 8 баллов.Кроме того, пробки образовались на улицах Желябова, Александра Невского, Екатерининская, Павленко, Гагарина, Ким, Гайдара, Кечкеметская, Садовая, Бела Куна, бульваре Ленина, Объездной дороге.Дорожную обстановку усложняет ДТП в среднем ряду на круговом перекрестке проспекта Победы и Объездной дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

