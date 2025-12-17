Рейтинг@Mail.ru
Симферополь сковали 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Симферополь сковали 8-балльные пробки
Симферополь сковали 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Симферополь сковали 8-балльные пробки
Утром в среду на улицах в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 8 баллов. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду на улицах в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 8 баллов.Кроме того, пробки образовались на улицах Желябова, Александра Невского, Екатерининская, Павленко, Гагарина, Ким, Гайдара, Кечкеметская, Садовая, Бела Куна, бульваре Ленина, Объездной дороге.Дорожную обстановку усложняет ДТП в среднем ряду на круговом перекрестке проспекта Победы и Объездной дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Симферополь сковали 8-балльные пробки

09:11 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду на улицах в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 8 баллов.
По данным ресурса, самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на проспекте Победы, бульваре Франко, улицах Севастопольская (по направлению к центру Симферополя), Киевская, Куйбышева, Блюхера, Толстого, Троллейбусная, Воровского, Трубаченко, Дмитрия Ульянова.
Кроме того, пробки образовались на улицах Желябова, Александра Невского, Екатерининская, Павленко, Гагарина, Ким, Гайдара, Кечкеметская, Садовая, Бела Куна, бульваре Ленина, Объездной дороге.
Дорожную обстановку усложняет ДТП в среднем ряду на круговом перекрестке проспекта Победы и Объездной дороги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
