В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия
В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151726492_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_416f29a2bc58710c2103d3ce3c318406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А.И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф.Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,Сохранение богатейшего историко-культурного наследия Крыма для будущих поколений сегодня является не только важной задачей органов власти на всех уровнях, но и общим долгом перед Россией, подчеркнул политик.Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин.
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия

10:10 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"С начала текущего года в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России внесены 118 объектов федерального и регионального значения. Перечень вновь выявленных объектов культурного и археологического наследия республики пополнился 79 объектами", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.
В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А.И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф.Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,
Сохранение богатейшего историко-культурного наследия Крыма для будущих поколений сегодня является не только важной задачей органов власти на всех уровнях, но и общим долгом перед Россией, подчеркнул политик.
Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин.
