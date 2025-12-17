https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-vyyavili-esche-79-obektov-kulturnogo-i-arkheologicheskogo-naslediya-1151726803.html

В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия

В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А.И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф.Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,Сохранение богатейшего историко-культурного наследия Крыма для будущих поколений сегодня является не только важной задачей органов власти на всех уровнях, но и общим долгом перед Россией, подчеркнул политик.Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в ПольшеКак продвигается реставрация Ханского дворца в БахчисараеВ Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта

