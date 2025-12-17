https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-vyyavili-esche-79-obektov-kulturnogo-i-arkheologicheskogo-naslediya-1151726803.html
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия
В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T10:10
2025-12-17T10:10
2025-12-17T10:10
крым
новости крыма
сергей аксенов
культурное наследие
археология в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151726492_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_416f29a2bc58710c2103d3ce3c318406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А.И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф.Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,Сохранение богатейшего историко-культурного наследия Крыма для будущих поколений сегодня является не только важной задачей органов власти на всех уровнях, но и общим долгом перед Россией, подчеркнул политик.Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в ПольшеКак продвигается реставрация Ханского дворца в БахчисараеВ Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151726492_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_ef23e96631483b4b82ed84bf4cdbaa42.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, культурное наследие, археология в крыму
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия
В Крыму за год выявлены 79 новых объектов культурного и археологического наследия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"С начала текущего года в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России внесены 118 объектов федерального и регионального значения. Перечень вновь выявленных объектов культурного и археологического наследия республики пополнился 79 объектами", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.
В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А.И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф.Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,
Сохранение богатейшего историко-культурного наследия Крыма для будущих поколений сегодня является не только важной задачей органов власти на всех уровнях, но и общим долгом перед Россией, подчеркнул политик.
Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия
, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: