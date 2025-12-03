Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
В Севастополе под суд пойдет владелица земельного участка, которая подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет владелица земельного участка, которая подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины утверждено, уточнили в ведомстве.В ходе следствия установлено, что она купила в Севастополе земельный участок в районе Монастырской балки. При этом знала, что он частично находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения "Усадьба с винодельней" конца IV в. до н.э. – I в. н.э". Однако весной текущего года обвиняемая без какой-либо проектной документации, без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы, не удостоверившись в отсутствии культурного слоя, загнала на участок тяжелую землеройную технику, начав соответствующие работы.По информации прокуратуры, владелица участка обвиняется в повреждении объекта археологического наследия, включенного в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации."В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы, для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется свыше 1,5 млн рублей", – добавили в пресс-службе.Уголовное дело направлено в суд.Как сообщали в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю, женщине может грозить до шести лет заключения.Ранее житель Челябинской области при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе нанес ущерб в размере около одного миллиона рублей.Также стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта

В Севастополе владелица участка пойдет под суд за повреждение археологического объекта

16:30 03.12.2025
 
В Севастополе ушло в суд уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия
В Севастополе ушло в суд уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет владелица земельного участка, которая подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины утверждено, уточнили в ведомстве.
В ходе следствия установлено, что она купила в Севастополе земельный участок в районе Монастырской балки. При этом знала, что он частично находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения "Усадьба с винодельней" конца IV в. до н.э. – I в. н.э". Однако весной текущего года обвиняемая без какой-либо проектной документации, без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы, не удостоверившись в отсутствии культурного слоя, загнала на участок тяжелую землеройную технику, начав соответствующие работы.

"Вследствие этого в границах объекта археологического наследия частично поврежден и уничтожен верхний пласт культурного слоя с содержащимися в нем археологическими предметами на общей площади свыше 260 кв. м. и глубине до 20 см", – уточнили в ведомстве.

© Прокуратура СевастополяВ Севастополе ушло в суд уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия
В Севастополе ушло в суд уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия
© Прокуратура Севастополя
В Севастополе ушло в суд уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия
По информации прокуратуры, владелица участка обвиняется в повреждении объекта археологического наследия, включенного в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
"В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы, для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется свыше 1,5 млн рублей", – добавили в пресс-службе.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщали в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю, женщине может грозить до шести лет заключения.
Ранее житель Челябинской области при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе нанес ущерб в размере около одного миллиона рублей.
Также стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
