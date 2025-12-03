https://crimea.ria.ru/20251203/v-sevastopole-zhenschinu-budut-sudit-za-povrezhdenie-istoricheskogo-obekta-1151383366.html

В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта

В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта

В Севастополе под суд пойдет владелица земельного участка, которая подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T16:30

2025-12-03T16:30

2025-12-03T16:30

прокуратура города севастополя

закон и право

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151383164_0:67:1278:786_1920x0_80_0_0_be9b4688190e80fc6bd52840b9d0f930.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет владелица земельного участка, которая подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины утверждено, уточнили в ведомстве.В ходе следствия установлено, что она купила в Севастополе земельный участок в районе Монастырской балки. При этом знала, что он частично находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения "Усадьба с винодельней" конца IV в. до н.э. – I в. н.э". Однако весной текущего года обвиняемая без какой-либо проектной документации, без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы, не удостоверившись в отсутствии культурного слоя, загнала на участок тяжелую землеройную технику, начав соответствующие работы.По информации прокуратуры, владелица участка обвиняется в повреждении объекта археологического наследия, включенного в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации."В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы, для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется свыше 1,5 млн рублей", – добавили в пресс-службе.Уголовное дело направлено в суд.Как сообщали в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю, женщине может грозить до шести лет заключения.Ранее житель Челябинской области при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе нанес ущерб в размере около одного миллиона рублей.Также стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, закон и право, севастополь, новости севастополя