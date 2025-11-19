Рейтинг@Mail.ru
Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин, говорится на сайте официального опубликования правовых актов."Инициатива президента о том, чтобы привести тысячу объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, к нормальному работоспособному состоянию, вовлечь их в хозяйственный оборот до 2030 года. Тысяча объектов для страны – это достаточно большое количество", – в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков.Закон предусматривает создание единого ресурса – портала объектов культурного наследия (ОКН) для мониторинга объектов, нуждающихся в восстановлении. На нем разместят данные о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, а также сведения об инвестиционном потенциале.Кроме того, укажут информацию об охранных обязательствах и ограничениях использования, аналитические и статистические материалы о состоянии объектов и ходе работ по их сохранению.Это дом графини Монжене в селе Пионерское Симферопольского района, дом семьи Токмаковых в Кореизе, дача Телепчи Бармамбиева в Алупке, так называемая "Приморская санатория Лосева" и особняк Желнаренко в Евпатории, здание роддома Соболева, кинотеатр "Симферополь" в Ялте, дом купца Пачаджи в Бахчисарае и усадьба Шлее в Чеботарке Сакского района."Вообще само количество ОКН на территории республики огромное. У нас 450 федеральных памятников, у которых еще не расшифрован пообъектный состав. То есть, условно говоря, может стоять ансамблевая запись как одна. Например, Керченская крепость. Конкретно стоит один объект, у него 121 пообъектный состав", – назвал некоторый цифры заместитель начальника департамента.При этом региональных памятников ОКН в республике, по его словам, больше 2000. Жаворонков отметил, что в ближайшие 25 лет придется принимать решение о снятии с охраны некоторых объектов, которые утрачиваются."У любого материала есть свой период существования. Это же все-таки не пирамида. То есть дом, который строился с перспективой существования 50 лет, а мы его начинаем сохранять 150. В этом есть свои сложности. Но это решение будущих реставраторов. Возможно, будут новые технологии. Я думаю, что это все-таки программа сработает, и все эти объекты будут до 2030 года приведены в порядок. И надеюсь, что не только эти, а все, которые мы сейчас пытаемся включить в эту программу", – сказал Жаворонков в радиоэфире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в ГурзуфеРомановская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы городаКак идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
памятники крыма, охрана культурного наследия, минкульт крыма, александр жаворонков, новости крыма, крым, владимир путин (политик), история
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин, говорится на сайте официального опубликования правовых актов.
"Инициатива президента о том, чтобы привести тысячу объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, к нормальному работоспособному состоянию, вовлечь их в хозяйственный оборот до 2030 года. Тысяча объектов для страны – это достаточно большое количество", – в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков.
Закон предусматривает создание единого ресурса – портала объектов культурного наследия (ОКН) для мониторинга объектов, нуждающихся в восстановлении. На нем разместят данные о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, а также сведения об инвестиционном потенциале.
Кроме того, укажут информацию об охранных обязательствах и ограничениях использования, аналитические и статистические материалы о состоянии объектов и ходе работ по их сохранению.

"На сегодняшний день в Крыму есть порядка десяти объектов, которые включены в этот портал", – сказал Жаворонков.

Это дом графини Монжене в селе Пионерское Симферопольского района, дом семьи Токмаковых в Кореизе, дача Телепчи Бармамбиева в Алупке, так называемая "Приморская санатория Лосева" и особняк Желнаренко в Евпатории, здание роддома Соболева, кинотеатр "Симферополь" в Ялте, дом купца Пачаджи в Бахчисарае и усадьба Шлее в Чеботарке Сакского района.
"Вообще само количество ОКН на территории республики огромное. У нас 450 федеральных памятников, у которых еще не расшифрован пообъектный состав. То есть, условно говоря, может стоять ансамблевая запись как одна. Например, Керченская крепость. Конкретно стоит один объект, у него 121 пообъектный состав", – назвал некоторый цифры заместитель начальника департамента.
При этом региональных памятников ОКН в республике, по его словам, больше 2000. Жаворонков отметил, что в ближайшие 25 лет придется принимать решение о снятии с охраны некоторых объектов, которые утрачиваются.
"У любого материала есть свой период существования. Это же все-таки не пирамида. То есть дом, который строился с перспективой существования 50 лет, а мы его начинаем сохранять 150. В этом есть свои сложности. Но это решение будущих реставраторов. Возможно, будут новые технологии. Я думаю, что это все-таки программа сработает, и все эти объекты будут до 2030 года приведены в порядок. И надеюсь, что не только эти, а все, которые мы сейчас пытаемся включить в эту программу", – сказал Жаворонков в радиоэфире.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города
Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
 
Памятники КрымаОхрана культурного наследияМинкульт КрымаАлександр ЖаворонковНовости КрымаКрымВладимир Путин (политик)История
 
