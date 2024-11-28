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Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах
Российские военные за сутки разбили еще 1505 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T12:59
2024-11-28T13:06
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки разбили еще 1505 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Отражены три контратаки штурмовых групп, разбиты до 480 боевиков, две боевые машины пехоты, три автомобиля, британская гаубица FH-70, самоходная артустановку "Акация" и орудие М119 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 330 вражеских солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, два склада с боеприпасами.Бойцы "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, одну гаубицу "Мста-Б" и три Д-30, американское орудие М119 и пушку "Рапира".Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, разбили до 145 боевиков, четыре автомобиля, две американские гаубицы М198, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В зоне ответственности группировки "Днепр" враг потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей и орудие Д-20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ поразила аэродромы ВСУ и уничтожила в небе ракету "Нептун"Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиковДо 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах

ВСУ за сутки потеряли еще 1505 боевиков и западные вооружения

12:59 28.11.2024 (обновлено: 13:06 28.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки разбили еще 1505 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны спецоперации за 28 ноября 2024Сводка Минобороны из зоны спецоперации за 28 ноября 2024
Бойцы группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Отражены три контратаки штурмовых групп, разбиты до 480 боевиков, две боевые машины пехоты, три автомобиля, британская гаубица FH-70, самоходная артустановку "Акация" и орудие М119 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 330 вражеских солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, два склада с боеприпасами.
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, одну гаубицу "Мста-Б" и три Д-30, американское орудие М119 и пушку "Рапира".
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, разбили до 145 боевиков, четыре автомобиля, две американские гаубицы М198, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
В зоне ответственности группировки "Днепр" враг потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей и орудие Д-20.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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