https://crimea.ria.ru/20241128/vrag-teryaet-sily-esche-15-tysyachi-boevikov-vsu-razbity-na-vsekh-frontakh-1142208429.html
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах
Российские военные за сутки разбили еще 1505 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T12:59
2024-11-28T12:59
2024-11-28T13:06
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки разбили еще 1505 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Отражены три контратаки штурмовых групп, разбиты до 480 боевиков, две боевые машины пехоты, три автомобиля, британская гаубица FH-70, самоходная артустановку "Акация" и орудие М119 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 330 вражеских солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, два склада с боеприпасами.Бойцы "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, одну гаубицу "Мста-Б" и три Д-30, американское орудие М119 и пушку "Рапира".Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, разбили до 145 боевиков, четыре автомобиля, две американские гаубицы М198, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В зоне ответственности группировки "Днепр" враг потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей и орудие Д-20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ поразила аэродромы ВСУ и уничтожила в небе ракету "Нептун"Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиковДо 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах
ВСУ за сутки потеряли еще 1505 боевиков и западные вооружения
12:59 28.11.2024 (обновлено: 13:06 28.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки разбили еще 1505 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Бойцы группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Отражены три контратаки штурмовых групп, разбиты до 480 боевиков, две боевые машины пехоты, три автомобиля, британская гаубица FH-70, самоходная артустановку "Акация" и орудие М119 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 330 вражеских солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, два склада с боеприпасами.
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, одну гаубицу "Мста-Б" и три Д-30, американское орудие М119 и пушку "Рапира".
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, разбили до 145 боевиков, четыре автомобиля, две американские гаубицы М198, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
В зоне ответственности группировки "Днепр" враг потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей и орудие Д-20.
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