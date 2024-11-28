Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/vsu-atakovali-tri-sela-v-belgorodskoy-oblasti-est-ranenye-1142215405.html
ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые
ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 28.11.2024
ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые
Три села Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T15:51
2024-11-28T15:52
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Три села Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Раненых доставили в больницу попутным транспортом. Тем временем дроны дважды атаковали село Грузское Борисовского района.Два FPV-дрона атаковали село Графовка в Краснояружском районе. В результате в одном доме выбиты окна, разбиты стекла в двух легковых автомобилях, а также посечен кузов.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В четверг утром массированному удару беспилотников ВСУ подверглись два района Краснодарского края. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниОбломки дрона упали на предприятие в Белгородской областиУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые

Мирные жители ранены при атаке дронов на три населенных пункта Белгородской области

15:51 28.11.2024 (обновлено: 15:52 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Три села Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Устинка Белгородского района движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате детонации пострадали двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго – баротравма", – сказано в сообщении.
Раненых доставили в больницу попутным транспортом. Тем временем дроны дважды атаковали село Грузское Борисовского района.

"Первый дрон нанес удар по частному дому, вследствие чего повреждены окна и кровля. Второй дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия – посечены 4 легковых автомобиля", – уточнил Гладков.

Два FPV-дрона атаковали село Графовка в Краснояружском районе. В результате в одном доме выбиты окна, разбиты стекла в двух легковых автомобилях, а также посечен кузов.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
В четверг утром массированному удару беспилотников ВСУ подверглись два района Краснодарского края. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
Обломки дрона упали на предприятие в Белгородской области
Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят
16:16Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины
16:10Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году
16:07В Крыму подростки избили двух человек - МВД
16:03Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ
15:51ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые
15:39Оглядеться в мирной жизни: в Крыму прошла ярмарка вакансий для бойцов СВО
15:20В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
14:59В Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекцией
14:49Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов
14:30Что происходит в Курской области - данные Минобороны
14:17В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда
14:11Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин
14:08Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года
13:51Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
13:47Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
13:34Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине
13:21Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин
13:20Россия нанесла удар по объектам Украины с использованием 90 ракет - Путин
13:20Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
Лента новостейМолния