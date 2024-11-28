https://crimea.ria.ru/20241128/vsu-atakovali-tri-sela-v-belgorodskoy-oblasti-est-ranenye-1142215405.html

ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые

ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 28.11.2024

ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые

Три села Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T15:51

2024-11-28T15:51

2024-11-28T15:52

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Три села Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Раненых доставили в больницу попутным транспортом. Тем временем дроны дважды атаковали село Грузское Борисовского района.Два FPV-дрона атаковали село Графовка в Краснояружском районе. В результате в одном доме выбиты окна, разбиты стекла в двух легковых автомобилях, а также посечен кузов.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В четверг утром массированному удару беспилотников ВСУ подверглись два района Краснодарского края. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниОбломки дрона упали на предприятие в Белгородской областиУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу