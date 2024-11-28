ВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые
Мирные жители ранены при атаке дронов на три населенных пункта Белгородской области
15:51 28.11.2024 (обновлено: 15:52 28.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Три села Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Устинка Белгородского района движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате детонации пострадали двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго – баротравма", – сказано в сообщении.
Раненых доставили в больницу попутным транспортом. Тем временем дроны дважды атаковали село Грузское Борисовского района.
"Первый дрон нанес удар по частному дому, вследствие чего повреждены окна и кровля. Второй дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия – посечены 4 легковых автомобиля", – уточнил Гладков.
Два FPV-дрона атаковали село Графовка в Краснояружском районе. В результате в одном доме выбиты окна, разбиты стекла в двух легковых автомобилях, а также посечен кузов.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
В четверг утром массированному удару беспилотников ВСУ подверглись два района Краснодарского края. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников.
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