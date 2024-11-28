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В Крыму подростки избили двух человек - МВД - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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В Крыму подростки избили двух человек - МВД
В Крыму подростки избили двух человек - МВД - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Крыму подростки избили двух человек - МВД
В Крыму возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетними двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:07
2024-11-28T16:07
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетними двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.В ведомстве рассказали, что информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось о том, что в одном из сел Красноперекопского района несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении местных жителей. На сегодняшний день все участники сторон конфликта установлены. Проводятся следственные действия.Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мвд по республике крым, красноперекопский район, новости крыма, крым, происшествия, закон и право
В Крыму подростки избили двух человек - МВД

В Крыму подростки ответят за избиение двух человек

16:07 28.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетними двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
В ведомстве рассказали, что информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось о том, что в одном из сел Красноперекопского района несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении местных жителей.
"Отделом дознания МО МВД России "Красноперекопский" возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день все участники сторон конфликта установлены. Проводятся следственные действия.
Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД.
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МВД по Республике КрымКрасноперекопский районНовости КрымаКрымПроисшествияЗакон и право
 
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