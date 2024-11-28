https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-podrostki-izbili-dvukh-chelovek---mvd-1142216183.html

В Крыму подростки избили двух человек - МВД

В Крыму подростки избили двух человек - МВД - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму подростки избили двух человек - МВД

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетними двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T16:07

2024-11-28T16:07

2024-11-28T16:07

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетними двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.В ведомстве рассказали, что информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось о том, что в одном из сел Красноперекопского района несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении местных жителей. На сегодняшний день все участники сторон конфликта установлены. Проводятся следственные действия.Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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