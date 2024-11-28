https://crimea.ria.ru/20241128/putin-ne-isklyuchil-vydeleniya-bespilotnoy-aviatsii-v-otdelnyy-rod-voysk-1142220253.html

Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск

Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск

Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил изучают вариант выделения беспилотной авиации в отдельный род войск, сообщил президент страны... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T17:11

2024-11-28T17:11

2024-11-28T17:14

владимир путин (политик)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

россия

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

андрей белоусов

генштаб мо рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил изучают вариант выделения беспилотной авиации в отдельный род войск, сообщил президент страны Владимир Путин.Путин отметил, что во главе Минобороны страны стоит современный человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах. Хотя по базовому образованию Андрей Белоусов является экономистом, тем не менее он занимался темой беспилотников, когда еще был перовым вице-премьером РФ."Так что он (Белоусов – ред.) в материале, они вместе с профессиональными военными думают сейчас над организацией этой работы", – добавил президент РФ.Также глава государства заявил, что Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия. А в ответ на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине сказал, что "сегодня в течение дня все возможно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, андрей белоусов, генштаб мо рф