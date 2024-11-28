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Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск
Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск
Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил изучают вариант выделения беспилотной авиации в отдельный род войск, сообщил президент страны... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T17:11
2024-11-28T17:14
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
россия
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
андрей белоусов
генштаб мо рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил изучают вариант выделения беспилотной авиации в отдельный род войск, сообщил президент страны Владимир Путин.Путин отметил, что во главе Минобороны страны стоит современный человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах. Хотя по базовому образованию Андрей Белоусов является экономистом, тем не менее он занимался темой беспилотников, когда еще был перовым вице-премьером РФ."Так что он (Белоусов – ред.) в материале, они вместе с профессиональными военными думают сейчас над организацией этой работы", – добавил президент РФ.Также глава государства заявил, что Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия. А в ответ на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине сказал, что "сегодня в течение дня все возможно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
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владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, андрей белоусов, генштаб мо рф
Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войск

Минобороны и Генштаб изучают вариант выведения беспилотников в отдельный род войск – Путин

17:11 28.11.2024 (обновлено: 17:14 28.11.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил изучают вариант выделения беспилотной авиации в отдельный род войск, сообщил президент страны Владимир Путин.
"У нас думают над этим. Что касается организации этой работы – это отдельный вопрос, он важный. Потому что от организации того или иного вида деятельности зависит конечный результат. Сейчас над этим думают в Генштабе и Министерстве обороны", – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Путин отметил, что во главе Минобороны страны стоит современный человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах. Хотя по базовому образованию Андрей Белоусов является экономистом, тем не менее он занимался темой беспилотников, когда еще был перовым вице-премьером РФ.
"Так что он (Белоусов – ред.) в материале, они вместе с профессиональными военными думают сейчас над организацией этой работы", – добавил президент РФ.
Также глава государства заявил, что Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия. А в ответ на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине сказал, что "сегодня в течение дня все возможно".
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Владимир Путин (политик)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиРоссияМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАндрей БелоусовГенштаб МО РФ
 
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