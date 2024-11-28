https://crimea.ria.ru/20241128/geroizatsiya-natsistov-i-ikh-prispeshnikov-nedopustima--zayavlenie-odkb-1142215706.html

Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ

Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T16:03

2024-11-28T16:03

2024-11-28T16:20

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

история

память

великая отечественная война

новости

россия

кремль

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, в котором, в частности осуждается героизация нацистского движения и разрушение памятников советским воинам. Документ опубликован на сайте Кремля.Страны ОДКБ также выражают глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь борцов с нацизмом."Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими мемориалами и захоронениями независимо от их местонахождения", – указано в заявлении.Государства Организации также категорически отвергают и осуждают любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне, искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции.В четверг в Астане состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании в узком составе приняли участие президенты России Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По итогам саммита подписан пакет документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), история, память, великая отечественная война, новости, россия, кремль, 80 лет победы