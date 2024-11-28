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Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ
Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ
Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:03
2024-11-28T16:20
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
история
память
великая отечественная война
новости
россия
кремль
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, в котором, в частности осуждается героизация нацистского движения и разрушение памятников советским воинам. Документ опубликован на сайте Кремля.Страны ОДКБ также выражают глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь борцов с нацизмом."Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими мемориалами и захоронениями независимо от их местонахождения", – указано в заявлении.Государства Организации также категорически отвергают и осуждают любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне, искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции.В четверг в Астане состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании в узком составе приняли участие президенты России Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По итогам саммита подписан пакет документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), история, память, великая отечественная война, новости, россия, кремль, 80 лет победы
Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ

Лидеры стран ОДКБ считают недопустимой героизацию нацистского движения и его пособников

16:03 28.11.2024 (обновлено: 16:20 28.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, в котором, в частности осуждается героизация нацистского движения и разрушение памятников советским воинам. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма", – говорится в документе.

Страны ОДКБ также выражают глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь борцов с нацизмом.
"Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими мемориалами и захоронениями независимо от их местонахождения", – указано в заявлении.
Государства Организации также категорически отвергают и осуждают любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне, искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции.
В четверг в Астане состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании в узком составе приняли участие президенты России Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По итогам саммита подписан пакет документов.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)ИсторияПамятьВеликая Отечественная войнаНовостиРоссияКремль80 лет Победы
 
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