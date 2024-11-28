https://crimea.ria.ru/20241128/po-vsey-ukraine-vvedeny-16-chasovye-otklyucheniya-elektroenergii-1142222777.html

По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии

По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 28.11.2024

По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии

По всей территории Украины введены 16-часовые отключения электроэнергии в связи с повреждениями энергообъектов в результате комплексного ракетно-дронового удара РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T18:11

2024-11-28T18:11

2024-11-28T18:12

украина

укрэнерго

отключение электроэнергии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. По всей территории Украины введены 16-часовые отключения электроэнергии в связи с повреждениями энергообъектов в результате комплексного ракетно-дронового удара ВС РФ в ночь на 28 ноября. Об этом сообщили в компании национальной компании "Укрэнерго".В компании отметили, что причиной временного усиления ограничений является "повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября".Граждан призывают не включать одновременно несколько мощных приборов, когда свет появляется по графику.Это уже второе за сутки введение ограничений подачи электроэнергии на Украине, которое на этот раз было распространено на территорию всех регионов.На Украине с ночи 28 ноября не утихал сигнал воздушной тревоги и в течение нескольких часов гремели взрывы. В частности, сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника". На вопрос о том, когда это может произойти, российский лидер отметил, что "сегодня в течение дня все возможно".В Минобороны России в этот день заявляли, что на Украине была среди прочего была поражена инфраструктура аэродромов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на Украине Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов

https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-gotova-k-peregovoram-s-ukrainoy-na-prezhnikh-usloviyakh--putin-1142221384.html

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украина, укрэнерго, отключение электроэнергии, новости