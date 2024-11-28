https://crimea.ria.ru/20241128/na-ukraine-gremyat-moschnye-vzryvy-1142199056.html
На Украине гремят мощные взрывы
На Украине гремят мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
На Украине гремят мощные взрывы
Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T08:32
2024-11-28T08:32
2024-11-28T08:46
украина
взрыв
в мире
одесса
одесская область
харьков
запорожье
воздушная тревога на украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035038_0:76:940:605_1920x0_80_0_0_a72efb7afe236e3dabf9154ba94f6f7b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.По данным украинских СМИ, электроснабжение после взрывов частично пропало в городе Ровно на западе Украины. Взрывы прогремели также в городе Луцк на западе Украины, в Одессе, Харькове и Кировограде. Удары пришлись по Киевскому району. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы гремели на территории предприятия.В Запорожской области зафиксировано 349 взрывов в 12 подконтрольных Киеву населенных пунктах, заявил начальник областной военной администрации Иван Федоров.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с раннего утра, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеВ Киеве гремят взрывыНа Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
украина
одесса
одесская область
харьков
запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035038_17:0:924:680_1920x0_80_0_0_079f6c863d67f4b4208b8faafadb2b06.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, взрыв, в мире, одесса, одесская область, харьков, запорожье, воздушная тревога на украине, новости
На Украине гремят мощные взрывы
Взрывы на Украине привели к массовым отключениям электричества в городах страны
08:32 28.11.2024 (обновлено: 08:46 28.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.
"Снова энергетика под сильным ударом. Атаки на энергообъекты - по всей Украине. Оператор систем поставок "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - написала министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook*.
По данным украинских СМИ, электроснабжение после взрывов частично пропало в городе Ровно на западе Украины. Взрывы прогремели также в городе Луцк на западе Украины, в Одессе, Харькове и Кировограде.
"Взрыв в Харькове... Повторный удар... Третий удар по Харькову", - написал утром в четверг глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Данных о пораженных объектах он не привел.
Удары пришлись по Киевскому району. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы гремели на территории предприятия.
В Запорожской области зафиксировано 349 взрывов в 12 подконтрольных Киеву населенных пунктах, заявил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с раннего утра, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: