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На Украине гремят мощные взрывы

На Украине гремят мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.11.2024

На Украине гремят мощные взрывы

Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T08:32

2024-11-28T08:32

2024-11-28T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.По данным украинских СМИ, электроснабжение после взрывов частично пропало в городе Ровно на западе Украины. Взрывы прогремели также в городе Луцк на западе Украины, в Одессе, Харькове и Кировограде. Удары пришлись по Киевскому району. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы гремели на территории предприятия.В Запорожской области зафиксировано 349 взрывов в 12 подконтрольных Киеву населенных пунктах, заявил начальник областной военной администрации Иван Федоров.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с раннего утра, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеВ Киеве гремят взрывыНа Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, в мире, одесса, одесская область, харьков, запорожье, воздушная тревога на украине, новости