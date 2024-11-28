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На Украине гремят мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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На Украине гремят мощные взрывы
На Украине гремят мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
На Украине гремят мощные взрывы
Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T08:32
2024-11-28T08:46
украина
взрыв
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.По данным украинских СМИ, электроснабжение после взрывов частично пропало в городе Ровно на западе Украины. Взрывы прогремели также в городе Луцк на западе Украины, в Одессе, Харькове и Кировограде. Удары пришлись по Киевскому району. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы гремели на территории предприятия.В Запорожской области зафиксировано 349 взрывов в 12 подконтрольных Киеву населенных пунктах, заявил начальник областной военной администрации Иван Федоров.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с раннего утра, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеВ Киеве гремят взрывыНа Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, взрыв, в мире, одесса, одесская область, харьков, запорожье, воздушная тревога на украине, новости
На Украине гремят мощные взрывы

Взрывы на Украине привели к массовым отключениям электричества в городах страны

08:32 28.11.2024 (обновлено: 08:46 28.11.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины утром 28 ноября. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.

"Снова энергетика под сильным ударом. Атаки на энергообъекты - по всей Украине. Оператор систем поставок "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - написала министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook*.

По данным украинских СМИ, электроснабжение после взрывов частично пропало в городе Ровно на западе Украины. Взрывы прогремели также в городе Луцк на западе Украины, в Одессе, Харькове и Кировограде.
"Взрыв в Харькове... Повторный удар... Третий удар по Харькову", - написал утром в четверг глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Данных о пораженных объектах он не привел.
Удары пришлись по Киевскому району. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы гремели на территории предприятия.
В Запорожской области зафиксировано 349 взрывов в 12 подконтрольных Киеву населенных пунктах, заявил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с раннего утра, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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