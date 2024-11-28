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В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
На балу хризантем в Никитском ботаническом саду (НБС) определили победительниц, которые вышли в финал по итогам народного голосования. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T07:46
2024-11-28T07:46
никитский ботанический сад
крым
новости крыма
ялта
бал хризантем в никитском ботсаду
природа
цветы
конкурс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. На балу хризантем в Никитском ботаническом саду (НБС) определили победительниц, которые вышли в финал по итогам народного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе НБС.Посетителям предложили проголосовать не только за королеву, но и за принцессу бала хризантем-2024. Соответственно, по итогам голосования гостей выставки и онлайн-голосования составлено два списка из десяти претенденток каждый.На звание королевы бала претендуют такие сорта, как:1. Сорт хризантем Natalya с сиренево-лиловыми шаровидными соцветиями около 15 см в диаметре.2. "Сон в облаках"3. "Сказка"4. "Bigoudi Red"5. "Sheer Purple"6. "Rayonnante Pink"7. "Bigoudi Purple"8. "Большая Медведица"9. "Tula"10. "Красное знамя"В ТОП-10 претенденток на звание принцессы вошли:1. Сорт "Героям Донбасса"2. "Нежный рассвет"3. "Дюймовочка"4. "Пуговка красная"5. "Янтарный берег"6. "Ялтинка"7. "Vesuvio"8. "Леди Ди"9. "Bomber Green"10. "Золотой ключик"Отдать свой голос за понравившуюся хризантему по-прежнему можно в Telegram-канале Никитского ботанического сада, для этого следует в комментариях отправить номер своего варианта. Голосование также продолжается на сайте НБС.Победители будут объявлены по завершении выставки. В финальные выходные, 30 ноября и 1 декабря, каждый посетитель сможет унести с собой один цветок хризантемы с выставочной площадки – такая акция проводится впервые.В этом году в Никитском ботаническом саду впервые был представлен сорт хризантемы из ДНР "Донецкий этюд", выведенный в Донецком ботаническом саду. Ученые НБС тамкже представили новые сорта "Героям Донбасса" и "Корса" – это позывной легендарной Ольги Качуры, которой присвоено звание Героя Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огоньки осени – фото бала хризантем в КрымуВ Никитском саду стартует Бал хризантем-2025Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
никитский ботанический сад, крым, новости крыма, ялта, бал хризантем в никитском ботсаду, природа, цветы, конкурс
В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду

В Никитском ботаническом саду на балу хризантем определили претенденток на звание королевы

07:46 28.11.2024
 
© РИА Новости КрымБал хризантем в Никитском ботаническом саду
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. На балу хризантем в Никитском ботаническом саду (НБС) определили победительниц, которые вышли в финал по итогам народного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе НБС.
Посетителям предложили проголосовать не только за королеву, но и за принцессу бала хризантем-2024. Соответственно, по итогам голосования гостей выставки и онлайн-голосования составлено два списка из десяти претенденток каждый.
На звание королевы бала претендуют такие сорта, как:
1. Сорт хризантем Natalya с сиренево-лиловыми шаровидными соцветиями около 15 см в диаметре.
2. "Сон в облаках"
3. "Сказка"
4. "Bigoudi Red"
5. "Sheer Purple"
6. "Rayonnante Pink"
7. "Bigoudi Purple"
8. "Большая Медведица"
9. "Tula"
10. "Красное знамя"
В ТОП-10 претенденток на звание принцессы вошли:
1. Сорт "Героям Донбасса"
2. "Нежный рассвет"
3. "Дюймовочка"
4. "Пуговка красная"
5. "Янтарный берег"
6. "Ялтинка"
7. "Vesuvio"
8. "Леди Ди"
9. "Bomber Green"
10. "Золотой ключик"
Отдать свой голос за понравившуюся хризантему по-прежнему можно в Telegram-канале Никитского ботанического сада, для этого следует в комментариях отправить номер своего варианта. Голосование также продолжается на сайте НБС.
Победители будут объявлены по завершении выставки. В финальные выходные, 30 ноября и 1 декабря, каждый посетитель сможет унести с собой один цветок хризантемы с выставочной площадки – такая акция проводится впервые.
В этом году в Никитском ботаническом саду впервые был представлен сорт хризантемы из ДНР "Донецкий этюд", выведенный в Донецком ботаническом саду. Ученые НБС тамкже представили новые сорта "Героям Донбасса" и "Корса" – это позывной легендарной Ольги Качуры, которой присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Никитский ботанический садКрымНовости КрымаЯлтаБал хризантем в Никитском ботсадуПриродаЦветыКонкурс
 
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