https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-ozvuchili-pretendentok-na-zvanie-korolevy-bala-khrizantem-v-botsadu-1142182843.html

В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду

В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду

На балу хризантем в Никитском ботаническом саду (НБС) определили победительниц, которые вышли в финал по итогам народного голосования. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T07:46

2024-11-28T07:46

2024-11-28T07:46

никитский ботанический сад

крым

новости крыма

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бал хризантем в никитском ботсаду

природа

цветы

конкурс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. На балу хризантем в Никитском ботаническом саду (НБС) определили победительниц, которые вышли в финал по итогам народного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе НБС.Посетителям предложили проголосовать не только за королеву, но и за принцессу бала хризантем-2024. Соответственно, по итогам голосования гостей выставки и онлайн-голосования составлено два списка из десяти претенденток каждый.На звание королевы бала претендуют такие сорта, как:1. Сорт хризантем Natalya с сиренево-лиловыми шаровидными соцветиями около 15 см в диаметре.2. "Сон в облаках"3. "Сказка"4. "Bigoudi Red"5. "Sheer Purple"6. "Rayonnante Pink"7. "Bigoudi Purple"8. "Большая Медведица"9. "Tula"10. "Красное знамя"В ТОП-10 претенденток на звание принцессы вошли:1. Сорт "Героям Донбасса"2. "Нежный рассвет"3. "Дюймовочка"4. "Пуговка красная"5. "Янтарный берег"6. "Ялтинка"7. "Vesuvio"8. "Леди Ди"9. "Bomber Green"10. "Золотой ключик"Отдать свой голос за понравившуюся хризантему по-прежнему можно в Telegram-канале Никитского ботанического сада, для этого следует в комментариях отправить номер своего варианта. Голосование также продолжается на сайте НБС.Победители будут объявлены по завершении выставки. В финальные выходные, 30 ноября и 1 декабря, каждый посетитель сможет унести с собой один цветок хризантемы с выставочной площадки – такая акция проводится впервые.В этом году в Никитском ботаническом саду впервые был представлен сорт хризантемы из ДНР "Донецкий этюд", выведенный в Донецком ботаническом саду. Ученые НБС тамкже представили новые сорта "Героям Донбасса" и "Корса" – это позывной легендарной Ольги Качуры, которой присвоено звание Героя Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огоньки осени – фото бала хризантем в КрымуВ Никитском саду стартует Бал хризантем-2025Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, крым, новости крыма, ялта, бал хризантем в никитском ботсаду, природа, цветы, конкурс