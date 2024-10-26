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Хризантемы из ДНР впервые станут участниками бала цветов в Никитском саду

Хризантемы из ДНР впервые станут участниками бала цветов в Никитском саду - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Хризантемы из ДНР впервые станут участниками бала цветов в Никитском саду

Среди новинок на осеннем Балу хризантем в Никитском ботаническом саду впервые покажут цветущий сорт "Донецкий этюд". Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T11:19

2024-10-26T11:19

2024-10-26T11:19

бал хризантем в никитском ботсаду

никитский ботанический сад

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Среди новинок на осеннем Балу хризантем в Никитском ботаническом саду впервые покажут цветущий сорт "Донецкий этюд". Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.По словам Зыковой, в экспозиции выставки на Балу хризантем будет много новинок. Среди них - выведенные крымскими селекционерами более 4 тысяч гибридов первого года жизни, для которых гости смогут предложить названия.А также хризантемы из других регионов, в частности из ДНР.Традиционно представят и раритетные сорта, в частности американской и европейской селекции, привезенные в Крым 1935 году, и шесть уникальных сортов китайской селекции, которые сохраняются с 1953 года, добавила она.Украшением станут королевы и принцессы, выбранные на балах прежних лет, сказала Зыкова. А также королевы и принцессы десятилетия, определенные на выставке-форуме "Россия" в январе."Что касается королевы, был выбран сорт "Эрмитаж" нашей селекции. Сейчас на выставке его очень хорошо видно, потому что это самая высокая хризантема, почти двухметровая, а будет еще выше, и она уже цветет", – уточнила Зыкова.В целом цветение в Никитском ботсаду сейчас очень яркое, заметила она. Заиграли красками не только около полусотни мелкоцветковых сортов хризантем и больше десятка крупноцветковых (они цветут позже), но и все цветы и деревья, которым крымский климат это позволяет."Цветение роз сейчас одно из самых красивых. Жара прошла, погода влажная, и они очень хороши. Цветут специфические растения, среди которых особенно интересны вечнозеленые деревья юго-восточно-азиатского происхождения: эриоботрия японская и османтус разнолистный. У них не очень яркие цветы, но очень сильный аромат, создающий фон в парках в это время года", – поделилась Зыкова.Всего на выставке, которая откроется на следующей неделе, представят 43,5 тысячи растений 460 сортов.Ранее в пресс-службе Никитского ботанического сада сообщали, что в Ялте в октябре стартует 71-ая по счету выставка под названием "Осень в танце хризантем".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев ДонбассаНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"

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