https://crimea.ria.ru/20241009/v-nikitskom-sadu-startuet-bal-khrizantem-2025-1140932795.html

В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025

В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025 - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025

В Никитском ботаническом сад (НБС) в Ялте стартует Бал хризантем-2025. Об этом со ссылкой на директора НБС, профессора Юрия Плугатаря сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T07:10

2024-10-09T07:10

2024-10-09T07:10

бал хризантем в никитском ботсаду

никитский ботанический сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом сад (НБС) в Ялте стартует Бал хризантем-2025. Об этом со ссылкой на директора НБС, профессора Юрия Плугатаря сообщает пресс-служба сада.Бал хризантем ежегодно проводится в НБС с 1953 года.71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем". Здесь будут представлены как сорта мелкоцветковых хризантем селекции НБС 60-70-х годов прошлого века, так и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.На выставке 2024 представлен один из таких видов – хризантема тихоокеанская, которая является одним из видов-предков многочисленного сортового разнообразия хризантемы садовой. Также из новинок сезона: 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы, созданные в 2023 году.В этом году на селекционном участке, где высажено больше 4000 штук сеянцев крупноцветковой хризантемы, впервые будут отбираться новые будущие сорта, добавили в пресс-службе.Как ранее рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова, любая из цветочных выставок НБС всегда представляет какие-то новинки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев ДонбассаНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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