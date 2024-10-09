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В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025 - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025
В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025 - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025
В Никитском ботаническом сад (НБС) в Ялте стартует Бал хризантем-2025. Об этом со ссылкой на директора НБС, профессора Юрия Плугатаря сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T07:10
2024-10-09T07:10
бал хризантем в никитском ботсаду
никитский ботанический сад
новости крыма
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природа
цветы
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом сад (НБС) в Ялте стартует Бал хризантем-2025. Об этом со ссылкой на директора НБС, профессора Юрия Плугатаря сообщает пресс-служба сада.Бал хризантем ежегодно проводится в НБС с 1953 года.71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем". Здесь будут представлены как сорта мелкоцветковых хризантем селекции НБС 60-70-х годов прошлого века, так и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.На выставке 2024 представлен один из таких видов – хризантема тихоокеанская, которая является одним из видов-предков многочисленного сортового разнообразия хризантемы садовой. Также из новинок сезона: 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы, созданные в 2023 году.В этом году на селекционном участке, где высажено больше 4000 штук сеянцев крупноцветковой хризантемы, впервые будут отбираться новые будущие сорта, добавили в пресс-службе.Как ранее рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова, любая из цветочных выставок НБС всегда представляет какие-то новинки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев ДонбассаНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
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РИА Новости Крым
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бал хризантем в никитском ботсаду, никитский ботанический сад, новости крыма, крым, природа, цветы, крым курортный, отдых в крыму
В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025

Никитский ботанический сад ждет в гости ценителей красоты хризантем

07:10 09.10.2024
 
© Никитский ботанический садВ Никитском саду стартует Бал хризантем-2025
В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025
© Никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом сад (НБС) в Ялте стартует Бал хризантем-2025. Об этом со ссылкой на директора НБС, профессора Юрия Плугатаря сообщает пресс-служба сада.

"Наш Бал хризантем – главный праздник года, долгожданное и незабываемое событие каждой осени. На этот раз на выставочной площадке высажено 43 500 растений 460-ти сортов", – приводит пресс-служба слова Плугатаря.

Бал хризантем ежегодно проводится в НБС с 1953 года.
71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем". Здесь будут представлены как сорта мелкоцветковых хризантем селекции НБС 60-70-х годов прошлого века, так и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.
На выставке 2024 представлен один из таких видов – хризантема тихоокеанская, которая является одним из видов-предков многочисленного сортового разнообразия хризантемы садовой. Также из новинок сезона: 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы, созданные в 2023 году.
В этом году на селекционном участке, где высажено больше 4000 штук сеянцев крупноцветковой хризантемы, впервые будут отбираться новые будущие сорта, добавили в пресс-службе.
Как ранее рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова, любая из цветочных выставок НБС всегда представляет какие-то новинки.
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Бал хризантем в Никитском ботсадуНикитский ботанический садНовости КрымаКрымПриродаЦветыКрым курортныйОтдых в Крыму
 
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