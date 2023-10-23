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"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду

"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 23.10.2023

"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду

1 ноября в Никитском ботаническом саду в семидесятый раз откроется Бал Хризантем, который на этот раз озаглавлен поэтическим названием "Солнце Осени". Чем... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T14:46

2023-10-23T14:46

2023-10-23T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. 1 ноября в Никитском ботаническом саду в семидесятый раз откроется Бал Хризантем, который на этот раз озаглавлен поэтическим названием "Солнце Осени". Чем ботсад удивит гостей бала в юбилейный год – об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.Разнообразие сортов"Любая из наших цветочных выставок всегда представляет какие-то новинки. Хризантемы в этом плане не исключение: на этот раз представим сразу 30 новинок из числа крупноцветковых хризантем и гибридные формы мелкоцветковых. Но это тоже не все, поскольку одной из традиций в последние годы является экспозиция "Селекционный участок" – попытка предложить посетителям сделать отборы, определить лучшие экземпляры из большого числа новых гибридов", – говорит завлабораторией.В юбилейном году "Селекционный участок" объединит сразу 3,5 тысячи новых сеянников – это, по словам Зыковой, уникальные экземпляры, которые больше не встречаются нигде в мире.Всего же в этом году Никитский ботанический сад представит на балу более 450 сортов и гибридных форм. Причем большинство на этот раз составят хризантемы собственной селекции – более 260 сортов и гибридных форм.Королевы и принцессы"В этом году выставка – это некая квинтэссенция традиций. Кроме того, что сама она проходит в семидесятый раз, еще традиции есть внутри самой выставки: с 2007 года выбирается королева, а с 2013 – принцесса бала. То есть в этом году еще и десять лет, как мы начали выбирать принцессу", – продолжает собеседница агентства.По ее словам, на этот раз гостям снова предложат выбрать королеву и принцессу. Посетитель может отдать свой голос за любое название, любой сорт из понравившихся."Единственное, что нужно понимать: мы не учитываем голоса, которые отданы за королев прошлых лет. Титул можно получить только один раз. Поэтому, для удобства голосующих, в этом году в саду решили собрать всех королев прошлых лет на одном участке – так посетители не только насладятся "королевским" цветочным ковром, но и будут понимать, что эти хризантемы уже не участвуют в голосовании", – поясняет Зыкова.День открытия и другие дни"В день открытия можно задать любой вопрос о хризантемах сотрудникам и кураторам, тем, кто непосредственно занимается селекцией. Это такой день, когда мы готовы делиться знаниями со всеми нашими гостями", – продолжает представитель сада.По ее словам, бесплатно выставку могут посетить именинники и художники с мольбертами. Те, кто хочет "забрать кусочек осеннего крымского солнца" с собой, смогут приобрести саженцы хризантем в контейнерах с землей – цветы еще долго будут радовать глаз, если высадить их в домашнем саду.Читайте также на РИА Новости Крым:Саженцы из Крыма везут в новый экопарк СирииКрымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияСто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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