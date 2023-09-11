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Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии
Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии
Ученые Никитского ботанического сада помогут сирийским коллегам в создании экопарка в центре Дамаска. Об этом сообщили в пресс-службе крымского научного... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T06:02
2023-09-11T06:02
2023-09-11T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Ученые Никитского ботанического сада помогут сирийским коллегам в создании экопарка в центре Дамаска. Об этом сообщили в пресс-службе крымского научного учреждения по итогам визита рабочей группы из Крыма в Сирию.По словам руководителя представительства Никитского ботсада в САР Сергея Хохлова, экопарк создается по прототипу московского "Зарядья", однако сирийский проект планируется более масштабным.При этом сирийские биологи заинтересованы в получении разработок крымских ученых в области современной защиты растений, в частности винограда и орехоплодных культур. Обмен опытом в области химической и биологической защиты урожая тем более актуален, что САР может и готова поставлять свою продукцию в Россию, но для этого ей необходимо соответствовать определенным стандартам.“У нашего "Россельхознадзора" есть свои объективные требования к продукции, которая ввозится на территорию России. Карается любое несоблюдение нормативных показателей по остаточным пестицидам. И как раз в этом случае мы можем помочь сирийским специалистам проводить соответствующее тестирование перед отправкой этой продукции в РФ”, - пояснил Сергей Хохлов.Кроме того, сирийские ученые нуждаются в помощи крымских коллег по воспитанию и подготовке научных кадров, которых после военных действий в республике крайне не хватает. Как отметил директор ботанического сада Юрий Плугатарь, речь идет не только о студенческих и аспирантских программах, но и о подготовке руководителей высшего звена в области науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризмаЧерез порты Крыма в Сирию будут поставлять до 2 млн тонн зерна в годКак Севастополь поможет Сирии восстанавливать страну после войны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, сирия, наука в крыму: открытия и изобретения, никитский ботанический сад, общество, природа, экология, в мире, новости
Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии
Ученые из Крыма помогут создать экопарк в Сирии: Никитский ботсад поделится саженцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Ученые Никитского ботанического сада помогут сирийским коллегам в создании экопарка в центре Дамаска. Об этом сообщили в пресс-службе крымского научного учреждения по итогам визита рабочей группы из Крыма в Сирию.
По словам руководителя представительства Никитского ботсада в САР Сергея Хохлова, экопарк создается по прототипу московского "Зарядья", однако сирийский проект планируется более масштабным.
“Основная коллекция будет на материале, выращенном в питомниках министерства сельского хозяйства Сирии. Часть саженцев привезут из Крыма. Отбирать растения будут крымчане, исходя из общей концепции экопарка", - пояснил Хохлов и уточнил, что главной достопримечательностью объекта станет именно восточно-арабский колорит.
При этом сирийские биологи заинтересованы в получении разработок крымских ученых в области современной защиты растений, в частности винограда и орехоплодных культур. Обмен опытом в области химической и биологической защиты урожая тем более актуален, что САР может и готова поставлять свою продукцию в Россию, но для этого ей необходимо соответствовать определенным стандартам.
“У нашего "Россельхознадзора" есть свои объективные требования к продукции, которая ввозится на территорию России. Карается любое несоблюдение нормативных показателей по остаточным пестицидам. И как раз в этом случае мы можем помочь сирийским специалистам проводить соответствующее тестирование перед отправкой этой продукции в РФ”, - пояснил Сергей Хохлов.
Кроме того, сирийские ученые нуждаются в помощи крымских коллег по воспитанию и подготовке научных кадров, которых после военных действий в республике крайне не хватает. Как отметил директор ботанического сада Юрий Плугатарь, речь идет не только о студенческих и аспирантских программах, но и о подготовке руководителей высшего звена в области науки.
“Подготовка высококвалифицированных кадров может и должна осуществляться на базе ведущих вузов России – от Москвы до Владивостока. И мы готовы помочь: имеем для этого должный опыт, возможности, необходимые знания. В Крыму для Сирии, в первую очередь, будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, именно в этой отрасли Арабская Республика испытывает сегодня наиболее острый дефицит кадров”, - подчеркнул Юрий Плугатарь.
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