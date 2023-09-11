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Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии

Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии

Ученые Никитского ботанического сада помогут сирийским коллегам в создании экопарка в центре Дамаска. Об этом сообщили в пресс-службе крымского научного... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T06:02

2023-09-11T06:02

2023-09-11T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Ученые Никитского ботанического сада помогут сирийским коллегам в создании экопарка в центре Дамаска. Об этом сообщили в пресс-службе крымского научного учреждения по итогам визита рабочей группы из Крыма в Сирию.По словам руководителя представительства Никитского ботсада в САР Сергея Хохлова, экопарк создается по прототипу московского "Зарядья", однако сирийский проект планируется более масштабным.При этом сирийские биологи заинтересованы в получении разработок крымских ученых в области современной защиты растений, в частности винограда и орехоплодных культур. Обмен опытом в области химической и биологической защиты урожая тем более актуален, что САР может и готова поставлять свою продукцию в Россию, но для этого ей необходимо соответствовать определенным стандартам.“У нашего "Россельхознадзора" есть свои объективные требования к продукции, которая ввозится на территорию России. Карается любое несоблюдение нормативных показателей по остаточным пестицидам. И как раз в этом случае мы можем помочь сирийским специалистам проводить соответствующее тестирование перед отправкой этой продукции в РФ”, - пояснил Сергей Хохлов.Кроме того, сирийские ученые нуждаются в помощи крымских коллег по воспитанию и подготовке научных кадров, которых после военных действий в республике крайне не хватает. Как отметил директор ботанического сада Юрий Плугатарь, речь идет не только о студенческих и аспирантских программах, но и о подготовке руководителей высшего звена в области науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризмаЧерез порты Крыма в Сирию будут поставлять до 2 млн тонн зерна в годКак Севастополь поможет Сирии восстанавливать страну после войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сирия, наука в крыму: открытия и изобретения, никитский ботанический сад, общество, природа, экология, в мире, новости