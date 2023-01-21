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Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
Крымские ученые обнаружили новый вид многолетнего растения в горах Вьетнама, он получил название Aspidistra nikitensis – в честь Никитского ботанического сада,... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T08:56
2023-01-21T08:56
крым
вьетнам
никитский ботанический сад
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымские ученые обнаружили новый вид многолетнего растения в горах Вьетнама, он получил название Aspidistra nikitensis – в честь Никитского ботанического сада, сообщает пресс-служба национального научного центра.По словам директора сада Юрия Плугатаря, новый вид аспидистры нашли на территории вьетнамского заповедника "Кончуранг" на высоте 1040 метров в ходе научной экспедиции. По словам кандидата биологических наук Сергея Калюжного, который первым заметил растение, оно имеет нетипичное для рода aspidistra строение пестика. "При первом рассмотрении растения обратило на себя внимание строение пестика, которое было остро-папиллозное, что не типично вообще для рода aspidistra, - приводит слова ученого пресс-служба. - Позднее, в этот же вечер, уже в стационарных условиях заповедника, на походном цифровом бинокуляре, были сделаны фотографии. И стало очевидно, что перед нами – новый для науки вид".Его решили назвать в честь 210-летнего юбилея старейшего ботанического сада России – Никитского ботанического. Экземпляр получил видовой эпитет – nikitensis.В научном центре также рассказали, что сегодня науке известно более 200 видов аспидистры, половина из них произрастает во Вьетнаме. В 2022 году ботаники описали 12 новых для науки видов растения.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад открыл представительство в СирииУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуМусор во Вьетнаме и рыбы в России: ученые из Севастополя нашли связь
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крым, вьетнам, никитский ботанический сад, общество
Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения

Ученые нашли новый вид аспидистры в горах Вьетнама и назвали его в честь Никитского сада

08:56 21.01.2023
 
© Пресс-служба Никитского ботанического садаУченые нашли новый вид аспидистры в горах Вьетнама и назвали его в честь юбилея Никитского ботсада
Ученые нашли новый вид аспидистры в горах Вьетнама и назвали его в честь юбилея Никитского ботсада
© Пресс-служба Никитского ботанического сада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымские ученые обнаружили новый вид многолетнего растения в горах Вьетнама, он получил название Aspidistra nikitensis – в честь Никитского ботанического сада, сообщает пресс-служба национального научного центра.
По словам директора сада Юрия Плугатаря, новый вид аспидистры нашли на территории вьетнамского заповедника "Кончуранг" на высоте 1040 метров в ходе научной экспедиции.
По словам кандидата биологических наук Сергея Калюжного, который первым заметил растение, оно имеет нетипичное для рода aspidistra строение пестика.
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"При первом рассмотрении растения обратило на себя внимание строение пестика, которое было остро-папиллозное, что не типично вообще для рода aspidistra, - приводит слова ученого пресс-служба. - Позднее, в этот же вечер, уже в стационарных условиях заповедника, на походном цифровом бинокуляре, были сделаны фотографии. И стало очевидно, что перед нами – новый для науки вид".
Его решили назвать в честь 210-летнего юбилея старейшего ботанического сада России – Никитского ботанического. Экземпляр получил видовой эпитет – nikitensis.
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В научном центре также рассказали, что сегодня науке известно более 200 видов аспидистры, половина из них произрастает во Вьетнаме. В 2022 году ботаники описали 12 новых для науки видов растения.
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КрымВьетнамНикитский ботанический садОбщество
 
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