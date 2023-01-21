https://crimea.ria.ru/20230121/krymskie-uchenye-nashli-novyy-vid-mnogoletnego-rasteniya-1126498480.html

Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения

Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения

Крымские ученые обнаружили новый вид многолетнего растения в горах Вьетнама, он получил название Aspidistra nikitensis – в честь Никитского ботанического сада,... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T08:56

2023-01-21T08:56

2023-01-21T08:56

крым

вьетнам

никитский ботанический сад

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымские ученые обнаружили новый вид многолетнего растения в горах Вьетнама, он получил название Aspidistra nikitensis – в честь Никитского ботанического сада, сообщает пресс-служба национального научного центра.По словам директора сада Юрия Плугатаря, новый вид аспидистры нашли на территории вьетнамского заповедника "Кончуранг" на высоте 1040 метров в ходе научной экспедиции. По словам кандидата биологических наук Сергея Калюжного, который первым заметил растение, оно имеет нетипичное для рода aspidistra строение пестика. "При первом рассмотрении растения обратило на себя внимание строение пестика, которое было остро-папиллозное, что не типично вообще для рода aspidistra, - приводит слова ученого пресс-служба. - Позднее, в этот же вечер, уже в стационарных условиях заповедника, на походном цифровом бинокуляре, были сделаны фотографии. И стало очевидно, что перед нами – новый для науки вид".Его решили назвать в честь 210-летнего юбилея старейшего ботанического сада России – Никитского ботанического. Экземпляр получил видовой эпитет – nikitensis.В научном центре также рассказали, что сегодня науке известно более 200 видов аспидистры, половина из них произрастает во Вьетнаме. В 2022 году ботаники описали 12 новых для науки видов растения.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад открыл представительство в СирииУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуМусор во Вьетнаме и рыбы в России: ученые из Севастополя нашли связь

https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-1126441913.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вьетнам, никитский ботанический сад, общество