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Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
По данным национального реестра деревьев России, самым старым является 888-летняя лиственница в Якутии. Однако в Крыму встречаются не менее уникальные... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T03:26
2022-12-09T03:26
туризм
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можжевельник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. По данным национального реестра деревьев России, самым старым является 888-летняя лиственница в Якутии. Однако в Крыму встречаются не менее уникальные экземпляры, которые давно побили этот рекорд и могли бы стать визитной карточкой полуострова. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ).Живая "визитка" КрымаПо словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Лилии Бондаревой, в Крыму растет множество деревьев старше 800 лет. В частности, это можжевельник высокий, который встречается в заказниках Ласпи и Канака (Южный берег) - их возраст часто превышает 500 лет, а иногда приближается к тысячелетней отметке. Еще одно крымское дерево-старожил - сосна Станкевича, крупные рощи которой находятся на территории заказника "Мыс Айя". "В этом уникальность нашего региона. Такие деревья должны быть промаркированы и показаны туристам", - убеждена Бондарева.Севастопольский кандидатГлавным природным "символом" Севастополя ученые предлагают считать фисташку туполистную."Это уникальное дерево. В Севастополе оно занимает узкую прибрежную зону таких биотопов, где старые деревья возрастом более 300 лет подходят непосредственно к воде. Сейчас рассматриваются различные проекты сохранения фисташки, растущей, в частности, на мысе Песчаном", - отметила руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова.Ученые также рассказали, сколько растений в Крыму и Севастополе находятся на грани исчезновения или полностью утрачены.Еще по теме:Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первымВ Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраныВ Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп
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инбюм, крым, новости крыма, природа, туризм в крыму, общество, экология, можжевельник, фисташка туполистная
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму

Ученые: тысячелетние деревья могут стать "визиткой" Крыма

03:26 09.12.2022
 
© пресс-служба Никитского ботанического садаФисташка в Никитском ботаническом саду возрастом 1000 лет
Фисташка в Никитском ботаническом саду возрастом 1000 лет
© пресс-служба Никитского ботанического сада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. По данным национального реестра деревьев России, самым старым является 888-летняя лиственница в Якутии. Однако в Крыму встречаются не менее уникальные экземпляры, которые давно побили этот рекорд и могли бы стать визитной карточкой полуострова. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ).
Живая "визитка" Крыма
По словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Лилии Бондаревой, в Крыму растет множество деревьев старше 800 лет.
В частности, это можжевельник высокий, который встречается в заказниках Ласпи и Канака (Южный берег) - их возраст часто превышает 500 лет, а иногда приближается к тысячелетней отметке. Еще одно крымское дерево-старожил - сосна Станкевича, крупные рощи которой находятся на территории заказника "Мыс Айя".
Есть и исключительно крымское вечнозеленое декоративное дерево, которое также может достигать значительного возраста - земляничник мелкоплодный. Именно он может стать главной визиткой Крыма, считает специалист.
"В этом уникальность нашего региона. Такие деревья должны быть промаркированы и показаны туристам", - убеждена Бондарева.
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Главным природным "символом" Севастополя ученые предлагают считать фисташку туполистную.
"Это уникальное дерево. В Севастополе оно занимает узкую прибрежную зону таких биотопов, где старые деревья возрастом более 300 лет подходят непосредственно к воде. Сейчас рассматриваются различные проекты сохранения фисташки, растущей, в частности, на мысе Песчаном", - отметила руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова.
Ученые также рассказали, сколько растений в Крыму и Севастополе находятся на грани исчезновения или полностью утрачены.
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ТуризмИнБЮМКрымНовости КрымаПриродаТуризм в КрымуОбществоЭкологияМожжевельникФисташка туполистная
 
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