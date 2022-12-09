https://crimea.ria.ru/20221209/unikalnye-derevya-starozhily-chto-nuzhno-uvidet-turistu-v-krymu-1125761561.html
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
По данным национального реестра деревьев России, самым старым является 888-летняя лиственница в Якутии. Однако в Крыму встречаются не менее уникальные... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T03:26
2022-12-09T03:26
2022-12-09T03:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. По данным национального реестра деревьев России, самым старым является 888-летняя лиственница в Якутии. Однако в Крыму встречаются не менее уникальные экземпляры, которые давно побили этот рекорд и могли бы стать визитной карточкой полуострова. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ).Живая "визитка" КрымаПо словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Лилии Бондаревой, в Крыму растет множество деревьев старше 800 лет. В частности, это можжевельник высокий, который встречается в заказниках Ласпи и Канака (Южный берег) - их возраст часто превышает 500 лет, а иногда приближается к тысячелетней отметке. Еще одно крымское дерево-старожил - сосна Станкевича, крупные рощи которой находятся на территории заказника "Мыс Айя". "В этом уникальность нашего региона. Такие деревья должны быть промаркированы и показаны туристам", - убеждена Бондарева.Севастопольский кандидатГлавным природным "символом" Севастополя ученые предлагают считать фисташку туполистную."Это уникальное дерево. В Севастополе оно занимает узкую прибрежную зону таких биотопов, где старые деревья возрастом более 300 лет подходят непосредственно к воде. Сейчас рассматриваются различные проекты сохранения фисташки, растущей, в частности, на мысе Песчаном", - отметила руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова.Ученые также рассказали, сколько растений в Крыму и Севастополе находятся на грани исчезновения или полностью утрачены.Еще по теме:Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первымВ Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраныВ Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп
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РИА Новости Крым
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инбюм, крым, новости крыма, природа, туризм в крыму, общество, экология, можжевельник, фисташка туполистная
Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
Ученые: тысячелетние деревья могут стать "визиткой" Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. По данным национального реестра деревьев России, самым старым является 888-летняя лиственница в Якутии. Однако в Крыму встречаются не менее уникальные экземпляры, которые давно побили этот рекорд и могли бы стать визитной карточкой полуострова. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ).
По словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Лилии Бондаревой, в Крыму растет множество деревьев старше 800 лет.
В частности, это можжевельник высокий, который встречается в заказниках Ласпи и Канака (Южный берег) - их возраст часто превышает 500 лет, а иногда приближается к тысячелетней отметке. Еще одно крымское дерево-старожил - сосна Станкевича, крупные рощи которой находятся на территории заказника "Мыс Айя".
Есть и исключительно крымское вечнозеленое декоративное дерево, которое также может достигать значительного возраста - земляничник мелкоплодный. Именно он может стать главной визиткой Крыма, считает специалист.
"В этом уникальность нашего региона. Такие деревья должны быть промаркированы и показаны туристам", - убеждена Бондарева.
Главным природным "символом" Севастополя ученые предлагают считать фисташку туполистную.
"Это уникальное дерево. В Севастополе оно занимает узкую прибрежную зону таких биотопов, где старые деревья возрастом более 300 лет подходят непосредственно к воде. Сейчас рассматриваются различные проекты сохранения фисташки, растущей, в частности, на мысе Песчаном", - отметила руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова.
Ученые также рассказали, сколько растений в Крыму и Севастополе находятся на грани исчезновения
или полностью утрачены.