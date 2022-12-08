https://crimea.ria.ru/20221208/trevozhnaya-tendentsiya-v-krymu-ischezayut-redkie-rasteniya---mnenie-uchenykh-1125756354.html

Тревожная тенденция: в Крыму исчезают редкие растения - мнение ученых

Тревожная тенденция: в Крыму исчезают редкие растения - мнение ученых - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Тревожная тенденция: в Крыму исчезают редкие растения - мнение ученых

В Крыму 11 видов растений находятся под угрозой исчезновения, пять уже сейчас утрачены полностью. Такие данные на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T16:30

2022-12-08T16:30

2022-12-08T16:30

новости крыма

крым

природа

наука и технологии

экология

инбюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/36/1118313668_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_827ea23aecae3536a6f7e95e7a59e62c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Крыму 11 видов растений находятся под угрозой исчезновения, пять уже сейчас утрачены полностью. Такие данные на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила младший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов, аспирант Института биологии южных морей РАН (ИнБЮМ) Дарья Павшенко.Печальная статистика"После вхождения Крыма в состав России вышли две Красные книги: в 2015 году - Красная книга Крыма, в которую вошло 10% растений от общего биоразнообразия, в 2018 году - Красная книга Севастополя, куда также вошли 10% растительности. В этих двух книгах отражены тревожные тенденции. В Севастополе 14 видов растений под угрозой исчезновения и девять уже в природе не найдены. Если говорить о Крыме - полностью исчезли пять видов и 11 находятся под угрозой", - привела статистику Павшенко.Она добавила, что вопросы сохранения фауны стоят так же остро. По данным ученых, за последние полстолетия на полуострове полностью исчезли 16 подвидов животных.Кто виноватПо словам старшего научного сотрудника ИнБЮМ, кандидата биологических наук Лилии Бондаревой, корень проблемы - в нерегулируемой хозяйственной деятельности."Наиболее уязвимы некоторые виды прибрежной зоны, которая была каким-либо образом освоена. То есть, был утрачен биотоп для этих видов, поэтому они не могут больше существовать. В частности, к изменению условий произрастания очень чувствительны представители семейства орхидных. А у нас 70% территорий так или иначе вовлечены в хозяйственную деятельность, и даже охраняемые природные комплексы подвержены какой-то антропогенной нагрузке", - поясняет специалист.Что делатьИсправить ситуацию могло бы грамотное планирование при управлении природными территориями, убеждены ученые."В Крыму остро не хватает комплексной программы управления, в том числе прибрежными зонами. Планирование берегов, где сосредоточены и фисташки, и редкие травянистые растения, и даже леса, как, например, на Керченском полуострове, - очень важно. Это нужно делать системно - выделять участки, которые вообще нельзя осваивать. Нужно отметить, некоторые шаги в этом направлении в Крыму уже делаются", - подвела итог руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова.Еще по теме: В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лососяВ Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверейВ Севастополе компенсируют вырубленные при стройке "Тавриды" деревья

https://crimea.ria.ru/20220928/v-sevastopole-poyavilis-novye-zony-okhrany-s-ogranicheniem-stroitelstva-1124652620.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, природа, наука и технологии, экология, инбюм