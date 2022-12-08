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В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T07:25
2022-12-08T07:25
2022-12-08T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.К созданию должности уполномоченного по правам диких животных подтолкнули многочисленные сложности, с которыми регулярно сталкивается ведомство.Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, приходится "бегать по России и искать, куда его пристроить", подчеркнула она.Отчасти решить эти сложности позволит появление омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных. Кроме того, глава Росприроднадзора указала на необходимость доработки закона "О животном мире". По ее словам, существующая версия законопроекта "не отражает нынешнюю проблематику".В Севастополе при поддержке фонда президентских грантов начал работу "Пункт реабилитации пострадавших животных".
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роспотребнадзор, россия, общество, новости
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
Должность омбудсмена по делам диких животных может появиться в России – Росприроднадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.
К созданию должности уполномоченного по правам диких животных подтолкнули многочисленные сложности, с которыми регулярно сталкивается ведомство.
"Только в этом году наша служба приняла участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся – нет центров передержки и реабилитации животных. Нет финансирования", – написала Радионова.
Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, приходится "бегать по России и искать, куда его пристроить", подчеркнула она.
Отчасти решить эти сложности позволит появление омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных. Кроме того, глава Росприроднадзора указала на необходимость доработки закона "О животном мире". По ее словам, существующая версия законопроекта "не отражает нынешнюю проблематику".
"С учетом накопленного опыта мы тесно сотрудничаем с законодателями. Рассчитываем получить закон, который обеспечит попавшим в беду зверям всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса", – резюмировала Радионова.
В Севастополе при поддержке фонда президентских грантов начал работу
"Пункт реабилитации пострадавших животных".