Рейтинг@Mail.ru
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221208/v-rosprirodnadzore-predlozhili-vvesti-dolzhnost-ombudsmena-po-delam-zverey-1125743275.html
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T07:25
2022-12-08T07:25
роспотребнадзор
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125714594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35200a67316639450792c8f969059883.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.К созданию должности уполномоченного по правам диких животных подтолкнули многочисленные сложности, с которыми регулярно сталкивается ведомство.Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, приходится "бегать по России и искать, куда его пристроить", подчеркнула она.Отчасти решить эти сложности позволит появление омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных. Кроме того, глава Росприроднадзора указала на необходимость доработки закона "О животном мире". По ее словам, существующая версия законопроекта "не отражает нынешнюю проблематику".В Севастополе при поддержке фонда президентских грантов начал работу "Пункт реабилитации пострадавших животных".
https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-banda-brakonerov-dobyvala-krasnoknizhnuyu-rybu-1124208781.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125714594_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb948db13f52d0ad2a16af354550b8bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, россия, общество, новости
В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей

Должность омбудсмена по делам диких животных может появиться в России – Росприроднадзор

07:25 08.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Васильевка Запорожской области
Город Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.
К созданию должности уполномоченного по правам диких животных подтолкнули многочисленные сложности, с которыми регулярно сталкивается ведомство.
"Только в этом году наша служба приняла участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся – нет центров передержки и реабилитации животных. Нет финансирования", – написала Радионова.
Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, приходится "бегать по России и искать, куда его пристроить", подчеркнула она.
Отчасти решить эти сложности позволит появление омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных. Кроме того, глава Росприроднадзора указала на необходимость доработки закона "О животном мире". По ее словам, существующая версия законопроекта "не отражает нынешнюю проблематику".
"С учетом накопленного опыта мы тесно сотрудничаем с законодателями. Рассчитываем получить закон, который обеспечит попавшим в беду зверям всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса", – резюмировала Радионова.
В Севастополе при поддержке фонда президентских грантов начал работу "Пункт реабилитации пострадавших животных".
Осетр в бассейне форелевого хозяйства в крымских горах - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 14:52
В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
 
РоспотребнадзорРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:54Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски
07:36Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам
07:25В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
07:01"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать
03:36Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог
00:01В Крыму временами дожди: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 8 декабря
22:01Главные события и заявления дня: 7 декабря
21:56Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
21:43В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет
21:40В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновников
21:22В России прогнозируют рост зимнего турпотока
20:45В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли
20:40Около миллиона врачей и медсестер получат допвыплаты с 1 января 2023 года
20:26Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах
20:17Проверка школьного питания в Крыму – что нашел Роспотребнадзор
20:09Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма
20:05В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – власти
19:40РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
19:37МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх
Лента новостейМолния