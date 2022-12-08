https://crimea.ria.ru/20221208/v-rosprirodnadzore-predlozhili-vvesti-dolzhnost-ombudsmena-po-delam-zverey-1125743275.html

В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей

В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T07:25

2022-12-08T07:25

2022-12-08T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает ввести должность омбудсмена по делам зверей. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.К созданию должности уполномоченного по правам диких животных подтолкнули многочисленные сложности, с которыми регулярно сталкивается ведомство.Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, приходится "бегать по России и искать, куда его пристроить", подчеркнула она.Отчасти решить эти сложности позволит появление омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных. Кроме того, глава Росприроднадзора указала на необходимость доработки закона "О животном мире". По ее словам, существующая версия законопроекта "не отражает нынешнюю проблематику".В Севастополе при поддержке фонда президентских грантов начал работу "Пункт реабилитации пострадавших животных".

https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-banda-brakonerov-dobyvala-krasnoknizhnuyu-rybu-1124208781.html

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