https://crimea.ria.ru/20220908/v-sevastopole-uchenye-i-vlasti-zaymutsya-sozdaniem-ekotrop-1124438285.html

В Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп

В Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп

В Севастополе создадут рабочую группу из специалистов всех научных учреждений, связанных с экологией и природопользованием, и представителей власти, которая... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T20:42

2022-09-08T20:42

2022-09-08T20:42

севастополь

экология

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе создадут рабочую группу из специалистов всех научных учреждений, связанных с экологией и природопользованием, и представителей власти, которая займется созданием сети экологических троп, интересных для туристов со всей России. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова.По словам Гавриловой, до этого различные рабочие группы существовали, но действовали разрозненно и по узким задачам, а связь исполнительной власти была налажена напрямую с каждым отдельно взятым научным учреждением. Новая цель требует другого формата взаимодействия."Сейчас мы взяли ориентир на развитие экологического туризма, и это новая для нас работа. Процесс надо организовать так, чтобы мы сразу пошли по правильному пути и, с одной стороны, не нанесли ущерба окружающей среде нашего региона, а с другой – создали сеть экологических троп, которые станут привлекательны для туристов и знамениты во всей России", – рассказала Гаврилова по итогу заседания профильных специалистов, прошедшего в рамках II Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе.В числе главных вопросов: допустимая для региона рекреационная нагрузка, правильность выбора локаций, интересных для гостей и целесообразных с точки зрения экологии и экономики, и ряд других. Это важно, так как экотропы пройдут по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), объясняет Гаврилова.Это значит не пожарить шашлыки, а "пройти по экологической тропе, оздоровиться и узнать что-то новое об этом месте" из информационных стендов, уточнила она.Ранее в Севприроднадзоре заверили, что отдых в заказниках будет бесплатным.II Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая проходит в Севастополе под эгидой ИнБЮМ на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова с 6 по 9 сентября. В мероприятиях в очном и дистанционном формате принимают участие более 150 ученых из десяти стран, в том числе государств Средней Азии, а также Беларуси, Ливана, Египта, Гвинейской Республики.

https://crimea.ria.ru/20220414/v-gosdume-vystupili-protiv-stroitelstva-na-osobo-okhranyaemykh-zemlyakh-1122943642.html

https://crimea.ria.ru/20220524/bolshaya-krymskaya-tropa-na-poluostrove-obedinyat-sto-turmarshrutov-v-odin-1123321270.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, экология, туризм в крыму