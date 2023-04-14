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Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду
Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду
160 тысяч луковиц двухсот сортов - итого более ста тысяч цветов. Это 16-й ежегодный парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) под Ялтой. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T19:43
2023-04-14T19:43
2023-04-14T19:43
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ЯЛТА, 14 апр – РИА Новости Крым. 160 тысяч луковиц двухсот сортов - итого более ста тысяч цветов. Это 16-й ежегодный парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) под Ялтой.Огненные и почти черные, сиреневые, огромные, как домик для сразу пяти Дюймовочек, и крошечные, с изрезанными лепестками, лилиевидные и бахромчатые…Каких цветов тут только нет. Четверть их них представлены впервые, хотя тюльпаны выращивали в императорском Никитском саду с года его основания – 1812.В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти >>В этом году сотрудники Никитского ботанического на параде тюльпанов сделали акцент на эффектных сортах.Среди изобилия разноцветья, сортов, форм много лет ежегодно выбирают самый главный тюльпан года - Генерала тюльпанов. В прошлом году им стал ярко-жёлтый с бахромой сорт Valery Gergiev Yellow, названный в честь выдающегося дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.Голосование стартовало 14 апреля и происходит онлайн на сайте научного центра. Так что выбрать самый-самый тюльпан можно даже находясь на другом конце планеты.Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму >>Весной-2023 парад тюльпанов, благодаря мягкой погоде, стартовал на две недели раньше. Но ученые заверяют: тюльпаны еще будут радовать всех поклонников прекрасного эти и следующие выходные - все зависит от погоды. Если будет жарко, лепестки облетят быстрее.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду – яркое видео
Апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду – яркое видео
2023-04-14T19:43
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PT1M27S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду
В Крыму можно проголосовать за лучший сорт тюльпанов Никитского ботанического сада
ЯЛТА, 14 апр – РИА Новости Крым. 160 тысяч луковиц двухсот сортов - итого более ста тысяч цветов. Это 16-й ежегодный парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) под Ялтой.
Огненные и почти черные, сиреневые, огромные, как домик для сразу пяти Дюймовочек, и крошечные, с изрезанными лепестками, лилиевидные и бахромчатые…Каких цветов тут только нет. Четверть их них представлены впервые, хотя тюльпаны выращивали в императорском Никитском саду с года его основания – 1812.
В этом году сотрудники Никитского ботанического на параде тюльпанов сделали акцент на эффектных сортах.
"Эта выставка практически полностью посвящена сортам иностранной селекции. Это сорта последних лет, иностранные новинки. К счастью, связи между учеными более прочны, чем связи между политиками. Контакты, которые существуют у научных сотрудников, все еще работают", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.
Среди изобилия разноцветья, сортов, форм много лет ежегодно выбирают самый главный тюльпан года - Генерала тюльпанов. В прошлом году им стал ярко-жёлтый с бахромой сорт Valery Gergiev Yellow, названный в честь выдающегося дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.
Голосование стартовало 14 апреля и происходит онлайн на сайте научного центра. Так что выбрать самый-самый тюльпан можно даже находясь на другом конце планеты.
"На сегодня не расцвел один единственный сорт, есть достаточный набор фотографий, чтобы в интернете, используя наш сайт, выбрать самые красивые сорта. Но гораздо лучше, конечно, посетить выставку и увидеть это великолепие вживую", - считает Вера Зыкова.
Весной-2023 парад тюльпанов, благодаря мягкой погоде, стартовал на две недели раньше. Но ученые заверяют: тюльпаны еще будут радовать всех поклонников прекрасного эти и следующие выходные - все зависит от погоды. Если будет жарко, лепестки облетят быстрее.