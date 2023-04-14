https://crimea.ria.ru/20230414/sto-tysyach-tsvetov-apofeoz-parada-tyulpanov-v-nikitskom-sadu-1128163153.html

Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду

Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Сто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду

160 тысяч луковиц двухсот сортов - итого более ста тысяч цветов. Это 16-й ежегодный парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) под Ялтой. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T19:43

2023-04-14T19:43

2023-04-14T19:43

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ЯЛТА, 14 апр – РИА Новости Крым. 160 тысяч луковиц двухсот сортов - итого более ста тысяч цветов. Это 16-й ежегодный парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) под Ялтой.Огненные и почти черные, сиреневые, огромные, как домик для сразу пяти Дюймовочек, и крошечные, с изрезанными лепестками, лилиевидные и бахромчатые…Каких цветов тут только нет. Четверть их них представлены впервые, хотя тюльпаны выращивали в императорском Никитском саду с года его основания – 1812.В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти >>В этом году сотрудники Никитского ботанического на параде тюльпанов сделали акцент на эффектных сортах.Среди изобилия разноцветья, сортов, форм много лет ежегодно выбирают самый главный тюльпан года - Генерала тюльпанов. В прошлом году им стал ярко-жёлтый с бахромой сорт Valery Gergiev Yellow, названный в честь выдающегося дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.Голосование стартовало 14 апреля и происходит онлайн на сайте научного центра. Так что выбрать самый-самый тюльпан можно даже находясь на другом конце планеты.Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму >>Весной-2023 парад тюльпанов, благодаря мягкой погоде, стартовал на две недели раньше. Но ученые заверяют: тюльпаны еще будут радовать всех поклонников прекрасного эти и следующие выходные - все зависит от погоды. Если будет жарко, лепестки облетят быстрее.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду – яркое видео Апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду – яркое видео 2023-04-14T19:43 true PT1M27S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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