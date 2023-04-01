https://crimea.ria.ru/20230401/v-sevastopole-na-sapun-gore-obnovili-tsvetami-sad-pamyati-1127924648.html

В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти

В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти - РИА Новости Крым, 01.04.2023

В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти

В парковой зоне севастопольского мемориального комплекса "Сапун-гора" высадили новые цветы и деревья в Саду памяти в рамках одноименной акции. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T19:44

2023-04-01T19:44

2023-04-01T19:44

севастополь

общество

природа

экология

новости крыма

сад памяти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/01/1127924406_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_0ed0dc0b4710dce55d9296a9a71c9110.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В парковой зоне севастопольского мемориального комплекса "Сапун-гора" высадили новые цветы и деревья в Саду памяти в рамках одноименной акции. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. В рамках акции, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на Сапун-горе появились туи и саженцы неприхотливого алиссума. Всего 25 деревьев и более 200 цветов.Все они посажены сотрудниками Музея обороны вместе с единомышленниками "в знак уважения к тем, кто отстаивал город в годы войны", сообщили в учреждении.Здесь отметили, что работу по уходу за растениями – а каждому виду он необходим свой – берет на себя музей.Ранее в марте, в годовщину Крымской весны, в районе горы Гасфорта под Севастополем байкеры и ополченцы высадили Русский лес памяти защитников, в том числе героев СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут мемориал и часовня в память о погибших в спецоперацииВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперацииВ Севастополе появится Сквер героев спецоперации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, природа, экология, новости крыма, сад памяти