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В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти
В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти - РИА Новости Крым, 01.04.2023
В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти
В парковой зоне севастопольского мемориального комплекса "Сапун-гора" высадили новые цветы и деревья в Саду памяти в рамках одноименной акции. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T19:44
2023-04-01T19:44
севастополь
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природа
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В парковой зоне севастопольского мемориального комплекса "Сапун-гора" высадили новые цветы и деревья в Саду памяти в рамках одноименной акции. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. В рамках акции, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на Сапун-горе появились туи и саженцы неприхотливого алиссума. Всего 25 деревьев и более 200 цветов.Все они посажены сотрудниками Музея обороны вместе с единомышленниками "в знак уважения к тем, кто отстаивал город в годы войны", сообщили в учреждении.Здесь отметили, что работу по уходу за растениями – а каждому виду он необходим свой – берет на себя музей.Ранее в марте, в годовщину Крымской весны, в районе горы Гасфорта под Севастополем байкеры и ополченцы высадили Русский лес памяти защитников, в том числе героев СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут мемориал и часовня в память о погибших в спецоперацииВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперацииВ Севастополе появится Сквер героев спецоперации
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, природа, экология, новости крыма, сад памяти
В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти

На Сапун-горе в Севастополе высадили туи и цветы в Саду памяти

19:44 01.04.2023
 
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения СевастополяНа Сапун-горе в Севастополе высадили туи и цветы в Саду памяти
На Сапун-горе в Севастополе высадили туи и цветы в Саду памяти
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В парковой зоне севастопольского мемориального комплекса "Сапун-гора" высадили новые цветы и деревья в Саду памяти в рамках одноименной акции. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
В рамках акции, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на Сапун-горе появились туи и саженцы неприхотливого алиссума. Всего 25 деревьев и более 200 цветов.
© Фото: пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения СевастополяНа Сапун-горе в Севастополе высадили туи и цветы в Саду памяти
На Сапун-горе в Севастополе высадили туи и цветы в Саду памяти
© Фото: пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя
На Сапун-горе в Севастополе высадили туи и цветы в Саду памяти
Все они посажены сотрудниками Музея обороны вместе с единомышленниками "в знак уважения к тем, кто отстаивал город в годы войны", сообщили в учреждении.
Здесь отметили, что работу по уходу за растениями – а каждому виду он необходим свой – берет на себя музей.
Ранее в марте, в годовщину Крымской весны, в районе горы Гасфорта под Севастополем байкеры и ополченцы высадили Русский лес памяти защитников, в том числе героев СВО.
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