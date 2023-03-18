https://crimea.ria.ru/20230318/baykery-i-opolchentsy-vysadili-russkiy-les-na-gore-gasforta-v-sevastopole-1127628661.html

Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе

Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе

Участники байк-клуба "Ночные волки" вместе с ополченцами со всего Крыма после традиционного праздничного автомотопробега высадили на горе Гасфорта под... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T18:37

2023-03-18T18:37

2023-03-18T18:53

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Участники байк-клуба "Ночные волки" вместе с ополченцами со всего Крыма после традиционного праздничного автомотопробега высадили на горе Гасфорта под Севастополем аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны. О символизме подвига некоторых из них, в том числе бывшего послушника монастыря, идее акции и людях, которые ждут героев – в материале РИА Новости Крым.Автомотопробег, посвященный теперь уже девятой годовщине Крымской весны, традиционно стартовал в Симферополе от площади Ленина. Слившись с севастопольской колонной на Сапун-горе, его участники двинулись в сторону центра Севастополя, объехав который, направились по Ялтинской трассе к горе Гасфорта.Здесь главные мероприятия. Одно из них – высадка аллеи Русского леса в честь героев Русской весны и закладка памятных камней с именами героев, погибших в зоне СВО - "Ночных волков".И это не просто о деревьях и о памяти, говорит президент мотоклуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов. Лес – символ единства народа в общей борьбе, своеобразный ковчег, объединяющий поколения живых и погибших – и в годы войны с фашизмом в прошлом веке, и в нынешнем.Многие "волки" сейчас воюют, погибли уже семеро, еще столько же ранены, говорит он. В подвиге каждого – подвиг страны. Но есть особые случаи, символизирующие нечто большее, чем подвиг, – сам дух России. Пример тому – поступок "брата-волка" Аркадия Крубаева в окопе врага.К "Ночным волкам" Аркадий пришел после 10 лет послушничества в монастыре Николо-Теребенская пустынь в Тверской области. На СВО ушел не задумываясь. В подразделении о нем говорили, как "об очень смелом и крутом командире и бойце", говорит Залдастанов. При этом, с одной стороны, "он был смелый штурмовик, с другой – в нем была какая-то неискоренимая любовь к людям". Второе и привело к гибели. Но, возможно, "смысл всей его жизни был в этом последнем мгновении". Каким оно было – узнали из видео, снятого на GoPro: камера была закреплена на обмундировании бойца."Наши штурмовали вражеские позиции и когда стали занимать их, ворвались в окопы, он приказал своим не стрелять и стал разговаривать с теми, что в окопах, как с заблудшими овцами. Он их, по сути, закрыл собой. А они расстреляли его в спину. А потом их накрыла своя же артиллерия. И все оказались там. Только они в аду, а он в раю. Да, он победил", – рассказал Залдастанов.Специально к этому дню в Севастополь, за 400 километров, по просьбе вожака "Ночных волков" приехал настоятель монастыря Николо-Теребенская пустынь игумен Феодор. Поступок Аркадия он назвал "подвигом настоящего христианина, быть которым сложно".Недалеко от сцены установлены памятные камни с именами новых героев. В подготовленные лунки высаживают деревца, на них тоже именные таблички. Одно из них – Андрей Ткачев (Ткач). Его, бойца подразделения "Ночные Волки "Пятнашка" братство потеряло в феврале.Это его руками в городище мотоклуба на горе Гасфорта по Севастополем созданы сказочный дуб из Пушкинского Лукоморья и "Вавилонская башня", отремонтированы и возвращены к жизни моторы для гигантских, дышащих огнем декораций в здешнем парке техники. Андрей погиб под пулеметным огнем в боях под Авдеевкой, вынося с поля боя тяжело раненого сапера и прикрывая отход всей группе.А в начале марта не стало еще одного "волка"- десантника Сергея Выфера. Он погиб под Херсоном от снаряда при корректировке огня минометных расчетов. Дома остались жена и двое детей – 4,5 и 8 лет. Его вдова Ксения говорит: дети, хоть и маленькие, все понимают, "только скучают очень"."Маленькая очень скучает, говорит: "Папу не могу обнять больше". А старшая говорит: "Душа его с нами, мамуль, давай представим, что папа на работу уехал, а то ты плачешь, а он там расстраивается... Но он не мог по-другому. Он шел туда не за славой, не за деньгами – из убеждений, он не мог сидеть дома. Всегда говорил: "Если я могу хоть чем-то помочь, значит, я встану и пойду помогать. Он все равно сделал так, как хотел. Плюс у него родители живут до сих пор в Горловке, которую уже столько лет бомбят...", – рассказала Ксения.А там, где начинаются убеждения, там царит несгибаемый дух и воля. Русская Победа неизбежна", говорит Залдастанов. Он представил собравшимся "ночного волка" Дмитрия по прозвищу Питбуль.Песня "Русский Лес" на стихи писателя и поэта Александра Проханова впервые прозвучала в этот день, хоть готовилась еще для байк-шоу прошлого года. Ее исполнила Юлия Чичерина.

https://crimea.ria.ru/20230318/avtomotoprobeg-k-9-letiyu-krymskoy-vesny-startoval-v-simferopole-1127627349.html

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Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе 2023-03-18T18:37 true PT1M33S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

александр (хирург) залдастанов, "ночные волки", сад памяти, севастополь, крым, гора гасфорта, новости, новости крыма