https://crimea.ria.ru/20230225/v-sevastopole-na-allee-slavy-ustanovyat-byusty-geroyam-spetsoperatsii-1127192180.html

В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации

В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2023

В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации

На Аллее Славы в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T13:07

2023-02-25T13:07

2023-02-25T13:54

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Аллее Славы в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе ведется планомерная работа по увековечиванию памяти каждого героя."Мы будем продолжать работать на увековечением памяти. Будут и улицы, будут и скверы, будут и государственные объекты, которые назовут в честь наших ребят", – заверил губернатор.Ранее, 23 февраля, десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать веснойКатер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя РоссииВ Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО

https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, новости крыма, крым