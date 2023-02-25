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В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации
В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2023
В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации
На Аллее Славы в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T13:07
2023-02-25T13:54
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Аллее Славы в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе ведется планомерная работа по увековечиванию памяти каждого героя."Мы будем продолжать работать на увековечением памяти. Будут и улицы, будут и скверы, будут и государственные объекты, которые назовут в честь наших ребят", – заверил губернатор.Ранее, 23 февраля, десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать веснойКатер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя РоссииВ Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html
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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, новости крыма, крым
В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации

Развожаев: на Аллее Славы в Севастополе установят бюсты погибшим в спецоперации военным ЧФ

13:07 25.02.2023 (обновлено: 13:54 25.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАллея городов-героев
Аллея городов-героев - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Аллее Славы в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"В парке Победы будут появляться и бюсты наших ребят. Это большая работа, которую мы будем делать вместе, чтобы ни одна крупица памяти не потерялась", – сказал Развожаев.
Он отметил, что в городе ведется планомерная работа по увековечиванию памяти каждого героя.
"Мы будем продолжать работать на увековечением памяти. Будут и улицы, будут и скверы, будут и государственные объекты, которые назовут в честь наших ребят", – заверил губернатор.
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Ранее, 23 февраля, десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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СевастопольМихаил РазвожаевСВООбществоНовости КрымаКрым
 
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