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В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T12:16
2023-02-23T12:16
2023-02-23T12:45
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина. Церемония с участием командования флота и представителей городского руководства прошла в Севастополе на Графской. Подвиг Героя России Дорохина Владислав Дорохин был военнослужащим контрактной службы, которую проходил на сторожевом корабле "Ладный" соединения ракетных кораблей ЧФ. Позже он напишет добровольный рапорт на перевод в подразделение морской пехоты, одно из тех, что приняли участие в специальной военной операции с ее первых дней. По словам отца погибшего героя, Владислав всегда хотел быть военным.Владислав погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка в Донбассе. Он был водителем-наводчиком боевой машины пехоты. В тот день разведка морских пехотинцев попала под обстрел. Все бойцы внутри машины были ранены. Дорохин продолжил бой до последнего патрона. Сначала уничтожал врага из бортового оружия, а когда боеприпасы закончились – взял автомат. Израсходовав боекомплект и попав в окружение, боец изобразил сдачу в плен, а когда нацисты подошли ближе – взорвал себя двумя гранатами, уничтожив нескольких националистов. Подвиг героя в этот день вспомнил и командующий ЧФ, вице-адмирал Виктор Соколов. Приказом министра обороны РФ почетное имя героя получил десантный катер Д-296 проекта 388 разведывательного пункта спецназначения Черноморского флота. За последние полгода это уже третий боевой корабль, которому присваивается имя павшего в зоне СВО героя-черноморца."Мы очень гордимся сыном, и то, что его помнят, не передать словами. Мы очень благодарны командованию Черноморского флота и всем, благодаря кому теперь военный катер носит имя нашего сына", - сказала мать героя Ольга.В декабре прошлого года командующий Черноморским флотом Виктор Соколов вручил семье морпеха его посмертную высокую награду – золотую звезду Героя России. ЧФ в зоне специальной военной операцииВыступая по случаю Дня защитника Отечества, Виктор Соколов подчеркнул, что сегодня ракетные корабли и подводные лодки, выполняя боевые задачи, наносят ущерб противнику с применением высокоточного оружия большой дальности, а "морские пехотинцы выполняют свой воинский долг в непосредственном соприкосновении с неприятелем".Ранее в феврале в Новороссийской военно-морской базе ЧФ увековечили память старшего матроса 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Олега Шипицина. Именем Героя России, погибшего в ходе спецоперации, здесь назвали противодиверсионный катер П-352.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
https://crimea.ria.ru/20221222/komanduyuschiy-chf-vruchil-zvezdu-geroya-seme-pogibshego-krymskogo-morpekha-1126079604.html
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севастопольский тюз, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), сво, армия и флот, владислав дорохин
В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
Катер ЧФ в Севастополе получил новое имя в честь героя СВО Владислава Дорохина
12:16 23.02.2023 (обновлено: 12:45 23.02.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина. Церемония с участием командования флота и представителей городского руководства прошла в Севастополе на Графской.
Подвиг Героя России Дорохина
Владислав Дорохин был военнослужащим контрактной службы, которую проходил на сторожевом корабле "Ладный" соединения ракетных кораблей ЧФ. Позже он напишет добровольный рапорт на перевод в подразделение морской пехоты, одно из тех, что приняли участие в специальной военной операции с ее первых дней.
По словам отца погибшего героя, Владислав всегда хотел быть военным.
"Я сам офицер запаса и понимаю, что такое слова присяги. Сын не мог оставаться в стороне, пошел служить, чтобы защитить народ Донбасса, защитить нас, страну. Да, он совершил героический поступок. Я, как отец, горжусь сыном и всегда буду гордиться", – сказал Александр Дорохин.
Владислав погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка в Донбассе. Он был водителем-наводчиком боевой машины пехоты. В тот день разведка морских пехотинцев попала под обстрел. Все бойцы внутри машины были ранены. Дорохин продолжил бой до последнего патрона. Сначала уничтожал врага из бортового оружия, а когда боеприпасы закончились – взял автомат. Израсходовав боекомплект и попав в окружение, боец изобразил сдачу в плен, а когда нацисты подошли ближе – взорвал себя двумя гранатами, уничтожив нескольких националистов.
Подвиг героя в этот день вспомнил и командующий ЧФ, вице-адмирал Виктор Соколов.
"В последнем бою проявил героизм, прикрывал отход боевых товарищей и в конце боя подорвал себя вместе с солдатами противника. Что может быть выше, что может быть славнее подвига Владислава Дорохина? Мы всегда будем помнить, воспитывать поколение наших черноморцев на подвиге наших героев. Вечная память героям-черноморцам. Светлая память Владиславу Дорохину", – сказал Соколов.
Приказом министра обороны РФ почетное имя героя получил десантный катер Д-296 проекта 388 разведывательного пункта спецназначения Черноморского флота. За последние полгода это уже третий боевой корабль, которому присваивается имя павшего в зоне СВО героя-черноморца.
"Мы очень гордимся сыном, и то, что его помнят, не передать словами. Мы очень благодарны командованию Черноморского флота и всем, благодаря кому теперь военный катер носит имя нашего сына", - сказала мать героя Ольга.
В декабре прошлого года командующий Черноморским флотом Виктор Соколов вручил семье морпеха его посмертную высокую награду – золотую звезду Героя России.
ЧФ в зоне специальной военной операции
Выступая по случаю Дня защитника Отечества, Виктор Соколов подчеркнул, что сегодня ракетные корабли и подводные лодки, выполняя боевые задачи, наносят ущерб противнику с применением высокоточного оружия большой дальности, а "морские пехотинцы выполняют свой воинский долг в непосредственном соприкосновении с неприятелем".
"Силы противовоздушной обороны, подразделения войсковой противовоздушной обороны с подразделениями радиоэлектронной борьбы надежно защищают крымское небо. Подразделения материального обеспечения ежедневно подвозят боеприпасы подразделениям, выполняющим задачи на передовой. Все соединения и части Черноморского флота, все военнослужащие работают как единый организм. К сожалению, есть и потери", – сказал Соколов.
Ранее в феврале в Новороссийской военно-морской базе ЧФ увековечили память старшего матроса 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Олега Шипицина. Именем Героя России, погибшего в ходе спецоперации, здесь назвали противодиверсионный катер П-352.
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