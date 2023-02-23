https://crimea.ria.ru/20230223/v-sevastopole-imya-geroya-svo-poluchil-desantnyy-kater-chf-1127157885.html

В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ

В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ

Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T12:16

2023-02-23T12:16

2023-02-23T12:45

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владислав дорохин

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина. Церемония с участием командования флота и представителей городского руководства прошла в Севастополе на Графской. Подвиг Героя России Дорохина Владислав Дорохин был военнослужащим контрактной службы, которую проходил на сторожевом корабле "Ладный" соединения ракетных кораблей ЧФ. Позже он напишет добровольный рапорт на перевод в подразделение морской пехоты, одно из тех, что приняли участие в специальной военной операции с ее первых дней. По словам отца погибшего героя, Владислав всегда хотел быть военным.Владислав погиб 21 июня в окрестностях села Егоровка в Донбассе. Он был водителем-наводчиком боевой машины пехоты. В тот день разведка морских пехотинцев попала под обстрел. Все бойцы внутри машины были ранены. Дорохин продолжил бой до последнего патрона. Сначала уничтожал врага из бортового оружия, а когда боеприпасы закончились – взял автомат. Израсходовав боекомплект и попав в окружение, боец изобразил сдачу в плен, а когда нацисты подошли ближе – взорвал себя двумя гранатами, уничтожив нескольких националистов. Подвиг героя в этот день вспомнил и командующий ЧФ, вице-адмирал Виктор Соколов. Приказом министра обороны РФ почетное имя героя получил десантный катер Д-296 проекта 388 разведывательного пункта спецназначения Черноморского флота. За последние полгода это уже третий боевой корабль, которому присваивается имя павшего в зоне СВО героя-черноморца."Мы очень гордимся сыном, и то, что его помнят, не передать словами. Мы очень благодарны командованию Черноморского флота и всем, благодаря кому теперь военный катер носит имя нашего сына", - сказала мать героя Ольга.В декабре прошлого года командующий Черноморским флотом Виктор Соколов вручил семье морпеха его посмертную высокую награду – золотую звезду Героя России. ЧФ в зоне специальной военной операцииВыступая по случаю Дня защитника Отечества, Виктор Соколов подчеркнул, что сегодня ракетные корабли и подводные лодки, выполняя боевые задачи, наносят ущерб противнику с применением высокоточного оружия большой дальности, а "морские пехотинцы выполняют свой воинский долг в непосредственном соприкосновении с неприятелем".Ранее в феврале в Новороссийской военно-морской базе ЧФ увековечили память старшего матроса 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Олега Шипицина. Именем Героя России, погибшего в ходе спецоперации, здесь назвали противодиверсионный катер П-352.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома

https://crimea.ria.ru/20221222/komanduyuschiy-chf-vruchil-zvezdu-geroya-seme-pogibshego-krymskogo-morpekha-1126079604.html

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