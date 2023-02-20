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Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России
Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России
В Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ увековечили памяти старшего матроса Олега Шипицина. Именем Героя России, который погиб в ходе спецоперации, назван... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T14:21
2023-02-20T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ увековечили памяти старшего матроса Олега Шипицина. Именем Героя России, который погиб в ходе спецоперации, назван противодиверсионный катер П-352. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Уточняется, что старший матрос героически погиб 18 марта прошлого года под Мариуполем, выполняя задачи, поставленные командование в ходе СВО на территории сопредельного государства. Известно, что когда наши морпехи попали в окружение националистов, раненный Шипицин предпочел смерть плену. Он дождался, когда боевики подойдут ближе и подорвал гранату, уничтожив ценой своей жизни нескольких боевиков.Читайте также на РИА Новости КрымЭксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУРазвожаев встретился с и.о. командующего ЧФ СоколовымИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
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чф рф (черноморский флот российской федерации), мариуполь, новороссийск, новости, армия и флот
Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России

Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России Олега Шипицина

14:21 20.02.2023 (обновлено: 14:29 20.02.2023)
 
© Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ РФКатер ЧФ РФ назвали в честь Героя России, который погиб в ходе спецоперации
Катер ЧФ РФ назвали в честь Героя России, который погиб в ходе спецоперации
© Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ увековечили памяти старшего матроса Олега Шипицина. Именем Героя России, который погиб в ходе спецоперации, назван противодиверсионный катер П-352. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Почетное наименование катеру присвоено в честь Героя Российской Федерации старшего матроса 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Олега Александровича Шипицина", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что старший матрос героически погиб 18 марта прошлого года под Мариуполем, выполняя задачи, поставленные командование в ходе СВО на территории сопредельного государства. Известно, что когда наши морпехи попали в окружение националистов, раненный Шипицин предпочел смерть плену. Он дождался, когда боевики подойдут ближе и подорвал гранату, уничтожив ценой своей жизни нескольких боевиков.
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