https://crimea.ria.ru/20230220/kater-chf-rf-nazvali-v-chest-pogibshego-na-spetsoperatsii-geroya-rossii-1127101510.html

Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России

Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России

В Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ увековечили памяти старшего матроса Олега Шипицина. Именем Героя России, который погиб в ходе спецоперации, назван... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T14:21

2023-02-20T14:21

2023-02-20T14:29

чф рф (черноморский флот российской федерации)

мариуполь

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ увековечили памяти старшего матроса Олега Шипицина. Именем Героя России, который погиб в ходе спецоперации, назван противодиверсионный катер П-352. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Уточняется, что старший матрос героически погиб 18 марта прошлого года под Мариуполем, выполняя задачи, поставленные командование в ходе СВО на территории сопредельного государства. Известно, что когда наши морпехи попали в окружение националистов, раненный Шипицин предпочел смерть плену. Он дождался, когда боевики подойдут ближе и подорвал гранату, уничтожив ценой своей жизни нескольких боевиков.Читайте также на РИА Новости КрымЭксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУРазвожаев встретился с и.о. командующего ЧФ СоколовымИменем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221126/ekipazh-rechnogo-katera-nagradili-za-geroizm-pri-evakuatsii-khersontsev--1125554766.html

мариуполь

новороссийск

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чф рф (черноморский флот российской федерации), мариуполь, новороссийск, новости, армия и флот