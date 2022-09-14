https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenil-veroyatnost-novykh-ugroz-vsu-dlya-kryma-1124504882.html
Эксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУ
Эксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Эксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУ
У Киева нет возможностей атаковать Крым – ни с моря, ни с суши. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, полковник в отставке... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T19:02
2022-09-14T19:02
2022-09-14T19:19
мнения
специальная военная операция рф на украине
безопасность республики крым и севастополя
крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. У Киева нет возможностей атаковать Крым – ни с моря, ни с суши. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес, комментируя действия вооруженных сил Украины в интервью RTVI, высказал уверенность, что сегодня у ВСУ "существует потенциал приблизиться к Крыму и разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций". Он отметил, что это "улучшит стратегический расклад сил".По словам Литовкина, подобными заявлениями спикеры США "стимулируют" Киев. Однако их не стоит рассматривать как команду, уже отданную Киеву из Вашингтона, или как что-то осуществимое, убежден эксперт.ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области >>Улучшение стратегического расклада сил за счет усиления угроз Крыму невозможно, уверен эксперт. Приблизиться к полуострову на кораблях ВСУ не смогут: нет флота, есть только катера, на которых "они пытаются приблизиться к ЗАЭС, где их успешно уничтожают".Что касается "пусков с земли", дальность имеющихся у Киева систем этого не позволит, отмечает Литовкин."Какие системы короткой дальности они могут разместить? Ну, системы залпового огня. Те же "Ураганы", "Ольха", могут разместить HIMARS. Но есть освобожденные Херсонская и Запорожская области. На этих территориях они ничего разместить не могут. И не могут достать, а систем большей дальности у них нет, поэтому обстреливать Крым им не удастся", – пояснил Литовкин.В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост >>Он добавил, что есть еще Николаевская область, которая ближе к Крыму, чем Одесская, и есть противокорабельные ракеты Harpoon. Но и это, по его словам, "не вариант для Киева в попытке угрожать полуострову"."Harpoon летает на 300 км, и его нужно запускать с корабля, а их нет у Украины. Они приспособили для его пуска автомобили. Но это не значит, что они этим могут (угрожать – ред.). В Крыму находится эшелонированная система противовоздушной обороны, начиная с С-400 и заканчивая "Буками", "Торами" и всем остальным. В Крыму находятся корабли с системами ПВО и системы береговой обороны "Бал", "Бастион", который стреляет на 600 километров. Крыму бояться нечего, их никто не подпустит", – заключил эксперт.Отвечая на вопрос об угрозе Harpoon для кораблей ЧФ, эксперт отметил, что опасностей для флота достаточно в условиях СВО и эта ничем не отличается от других."Армия должна быть начеку и готова отразить любую атаку", - таково мнение военного эксперта.Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер публично признал, что американская разведка в ходе контрнаступления ВСУ на юге помогала Киеву, предоставляя разведданные.
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, специальная военная операция рф на украине, безопасность республики крым и севастополя, крым, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
У Киева нет возможностей атаковать Крым – ни с моря, ни с суши. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес, комментируя действия вооруженных сил Украины в интервью RTVI, высказал уверенность, что сегодня у ВСУ "существует потенциал приблизиться к Крыму и разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций". Он отметил, что это "улучшит стратегический расклад сил".
По словам Литовкина, подобными заявлениями спикеры США "стимулируют" Киев. Однако их не стоит рассматривать как команду, уже отданную Киеву из Вашингтона, или как что-то осуществимое, убежден эксперт.
Улучшение стратегического расклада сил за счет усиления угроз Крыму невозможно, уверен эксперт. Приблизиться к полуострову на кораблях ВСУ не смогут: нет флота, есть только катера, на которых "они пытаются приблизиться к ЗАЭС, где их успешно уничтожают".
Что касается "пусков с земли", дальность имеющихся у Киева систем этого не позволит, отмечает Литовкин.
"Какие системы короткой дальности они могут разместить? Ну, системы залпового огня. Те же "Ураганы", "Ольха", могут разместить HIMARS. Но есть освобожденные Херсонская и Запорожская области. На этих территориях они ничего разместить не могут. И не могут достать, а систем большей дальности у них нет, поэтому обстреливать Крым им не удастся", – пояснил Литовкин.
Он добавил, что есть еще Николаевская область, которая ближе к Крыму, чем Одесская, и есть противокорабельные ракеты Harpoon. Но и это, по его словам, "не вариант для Киева в попытке угрожать полуострову".
"Harpoon летает на 300 км, и его нужно запускать с корабля, а их нет у Украины. Они приспособили для его пуска автомобили. Но это не значит, что они этим могут (угрожать – ред.). В Крыму находится эшелонированная система противовоздушной обороны, начиная с С-400 и заканчивая "Буками", "Торами" и всем остальным. В Крыму находятся корабли с системами ПВО и системы береговой обороны "Бал", "Бастион", который стреляет на 600 километров. Крыму бояться нечего, их никто не подпустит", – заключил эксперт.
Отвечая на вопрос об угрозе Harpoon для кораблей ЧФ, эксперт отметил, что опасностей для флота достаточно в условиях СВО и эта ничем не отличается от других.
"Армия должна быть начеку и готова отразить любую атаку", - таково мнение военного эксперта.
Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер публично признал, что американская разведка в ходе контрнаступления ВСУ на юге помогала Киеву,
предоставляя разведданные.