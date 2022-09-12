https://crimea.ria.ru/20220912/v-ssha-priznalis-v-pomoschi-ukraine-pri-kontrnastuplenii-1124476189.html

В США признались в помощи Украине при контрнаступлении

В США признались в помощи Украине при контрнаступлении - РИА Новости Крым, 12.09.2022

В США признались в помощи Украине при контрнаступлении

Американская разведка помогала Украине разведданными в ходе контрнаступления, заявил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T11:29

2022-09-12T11:29

2022-09-12T11:29

сша

украина

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нато

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Американская разведка помогала Украине разведданными в ходе контрнаступления, заявил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер.12 сентября Минобороны РФ перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма на донецкое направление для защиты Донбасса. Глава ВГА Херсонской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Люди массово направились к границе с Белгородской областью, где организованы пункты временного размещения беженцев.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220822/v-ssha-priznali-chto-putin-pobedit-1124243497.html

https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

сша

украина

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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