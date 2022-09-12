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В США признались в помощи Украине при контрнаступлении - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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В США признались в помощи Украине при контрнаступлении
В США признались в помощи Украине при контрнаступлении - РИА Новости Крым, 12.09.2022
В США признались в помощи Украине при контрнаступлении
Американская разведка помогала Украине разведданными в ходе контрнаступления, заявил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T11:29
2022-09-12T11:29
сша
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
нато
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Американская разведка помогала Украине разведданными в ходе контрнаступления, заявил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер.12 сентября Минобороны РФ перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма на донецкое направление для защиты Донбасса. Глава ВГА Херсонской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Люди массово направились к границе с Белгородской областью, где организованы пункты временного размещения беженцев.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-ssha-priznali-chto-putin-pobedit-1124243497.html
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
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сша, украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, нато, великобритания
В США признались в помощи Украине при контрнаступлении

Сенатор Уорен: Украина получила разведданные от американской разведки для контрнаступления

11:29 12.09.2022
 
© Scrumshus / wikimedia.orgКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© Scrumshus / wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Американская разведка помогала Украине разведданными в ходе контрнаступления, заявил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер.
"Частично это – результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично – результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами", - заявил Уорен в интервью телеканалу CNN, пишет РИА Новости.
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12 сентября Минобороны РФ перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма на донецкое направление для защиты Донбасса. Глава ВГА Херсонской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Люди массово направились к границе с Белгородской областью, где организованы пункты временного размещения беженцев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
10:58Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
СШАУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеВ миреНАТОВеликобритания
 
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