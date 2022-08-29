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В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост
В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Украинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров, убежден вице-премьер РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T14:25
2022-08-29T14:25
георгий мурадов
крым
крымский мост
украина
сша
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров, убежден вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщал, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму.В свою очередь предпринимаемые Украиной в Крыму диверсии и попытки атак с помощью беспилотников носят в большей степени пропагандистский характер и в военно-стратегическом плане ровным счетом ничего не решают, считает замглавы правительства республики."Вооруженные силы РФ защищают Крым очень плотно, и эти мелкие попытки создать видимость, что украинские нацисты и террористы хотят сделать что-то в Крыму и у них что-то получается – это чисто пропагандистские штучки. Нашим противникам бесполезно заниматься Крымом – он для них недосягаем", – убежден Мурадов.Также он выразил уверенность, что запугать крымчан подобными действиями киевскому режиму не удастся."Народ Крыма был готов сражаться в 2014 году, народное ополчение Крыма было создано. Поэтому говорить о том, что крымчан можно чем-то испугать, это просто нереально, такого не было и не будет", – подчеркнул постпред республики при президенте.Угрозы нанести удары по Крымскому мосту не раз звучали от представителей киевского режима. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает Крымский мост как "законную военную цель". По его словам, транспортный переход "должен быть уничтожен".
https://crimea.ria.ru/20220826/dlya-chego-samolet-nato-priblizilsya-k-krymskomu-mostu--voennyy-ekspert-1124302065.html
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георгий мурадов, крым, крымский мост, украина, сша, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Вице-премьер Крыма Мурадов прокомментировал угрозы атаковать Крымский мост

14:25 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров, убежден вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщал, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму.
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:07Радио "Спутник в Крыму"
Для чего самолет НАТО приблизился к Крымскому мосту – военный эксперт
"Что касается Крымского моста, руки у них коротки. Даже если им американцы свои дальнобойные ракеты поставят, они никак не достреливают до Крымского моста, потому что это очень большие расстояния. Кроме того, там (в районе моста – ред.) созданы очень сильные элементы противовоздушной и другой обороны. Сделать с мостом они ничего не смогут. У меня в этом плане никакого внутреннего беспокойства нет", – сказал Мурадов на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня".
В свою очередь предпринимаемые Украиной в Крыму диверсии и попытки атак с помощью беспилотников носят в большей степени пропагандистский характер и в военно-стратегическом плане ровным счетом ничего не решают, считает замглавы правительства республики.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 11:15Радио "Спутник в Крыму"
Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт
"Вооруженные силы РФ защищают Крым очень плотно, и эти мелкие попытки создать видимость, что украинские нацисты и террористы хотят сделать что-то в Крыму и у них что-то получается – это чисто пропагандистские штучки. Нашим противникам бесполезно заниматься Крымом – он для них недосягаем", – убежден Мурадов.
Также он выразил уверенность, что запугать крымчан подобными действиями киевскому режиму не удастся.
"Народ Крыма был готов сражаться в 2014 году, народное ополчение Крыма было создано. Поэтому говорить о том, что крымчан можно чем-то испугать, это просто нереально, такого не было и не будет", – подчеркнул постпред республики при президенте.
Подразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма
18 августа, 21:48
В Керчи у Крымского моста сбит украинский беспилотник
Угрозы нанести удары по Крымскому мосту не раз звучали от представителей киевского режима. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает Крымский мост как "законную военную цель". По его словам, транспортный переход "должен быть уничтожен".
 
Георгий МурадовКрымКрымский мостУкраинаСШАБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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