https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-otvetili-na-ugrozy-kieva-atakovat-krymskiy-most-1124331128.html

В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост

В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Украинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров, убежден вице-премьер РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T14:25

2022-08-29T14:25

2022-08-29T14:25

георгий мурадов

крым

крымский мост

украина

сша

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров, убежден вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщал, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму.В свою очередь предпринимаемые Украиной в Крыму диверсии и попытки атак с помощью беспилотников носят в большей степени пропагандистский характер и в военно-стратегическом плане ровным счетом ничего не решают, считает замглавы правительства республики."Вооруженные силы РФ защищают Крым очень плотно, и эти мелкие попытки создать видимость, что украинские нацисты и террористы хотят сделать что-то в Крыму и у них что-то получается – это чисто пропагандистские штучки. Нашим противникам бесполезно заниматься Крымом – он для них недосягаем", – убежден Мурадов.Также он выразил уверенность, что запугать крымчан подобными действиями киевскому режиму не удастся."Народ Крыма был готов сражаться в 2014 году, народное ополчение Крыма было создано. Поэтому говорить о том, что крымчан можно чем-то испугать, это просто нереально, такого не было и не будет", – подчеркнул постпред республики при президенте.Угрозы нанести удары по Крымскому мосту не раз звучали от представителей киевского режима. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает Крымский мост как "законную военную цель". По его словам, транспортный переход "должен быть уничтожен".

https://crimea.ria.ru/20220826/dlya-chego-samolet-nato-priblizilsya-k-krymskomu-mostu--voennyy-ekspert-1124302065.html

https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-kievu-ne-udastsya-razrushit-krymskiy-most--ekspert-1124192417.html

https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html

крым

крымский мост

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, крым, крымский мост, украина, сша, безопасность республики крым и севастополя