https://crimea.ria.ru/20220817/v-kieve-navali-krymskiy-most-nezakonnym-i-snova-grozyatsya-ego-razrushit-1124191554.html

В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить

В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить

Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель. Об этом в беседе с Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T09:49

2022-08-17T09:49

2022-08-17T09:51

крымский мост

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

крым

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a0c7e7dd24d1636321b680bed0de12a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель. Об этом в беседе с Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.При этом он не назвал, как именно ВСУ могут "дотянуться" до объекта.Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев >>Угрозы в отношении Крымского моста звучат из Киева регулярно. За последнюю неделю это уже второе заявление: предыдущее сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.В июле о возможных ударах по Крыму заявляли в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".В Кремле в ответ на эти заявления неоднократно подчеркивали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил ранее, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220705/oborona-krymskogo-mosta-usilena-dlya-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-vsu-1123749402.html

https://crimea.ria.ru/20220616/udar-vsu-po-krymskomu-mostu-k-chemu-gotovitsya--mnenie-ekspertov-1123555167.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя