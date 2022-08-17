https://crimea.ria.ru/20220817/v-kieve-navali-krymskiy-most-nezakonnym-i-snova-grozyatsya-ego-razrushit-1124191554.html
В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель. Об этом в беседе с Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T09:49
2022-08-17T09:49
2022-08-17T09:51
крымский мост
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
украина
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель. Об этом в беседе с Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.При этом он не назвал, как именно ВСУ могут "дотянуться" до объекта.Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев >>Угрозы в отношении Крымского моста звучат из Киева регулярно. За последнюю неделю это уже второе заявление: предыдущее сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.В июле о возможных ударах по Крыму заявляли в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".В Кремле в ответ на эти заявления неоднократно подчеркивали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил ранее, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220705/oborona-krymskogo-mosta-usilena-dlya-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-vsu-1123749402.html
https://crimea.ria.ru/20220616/udar-vsu-po-krymskomu-mostu-k-chemu-gotovitsya--mnenie-ekspertov-1123555167.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
Очередная угроза разрушить Крымский мост прозвучала из офиса Зеленского
09:49 17.08.2022 (обновлено: 09:51 17.08.2022)