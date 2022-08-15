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Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев
Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев
Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост, он строился с учетом рисков. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T16:10
2022-08-15T16:10
крымский мост
всу (вооруженные силы украины)
украина
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост, он строился с учетом рисков. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.Экс-главком войск НАТО посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту &gt;&gt;"Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушить ни при каких обстоятельствах. Он строился с учетом известных рисков, хотя на тот момент, конечно, было трудно предположить себе, что появится угроза прямых ударов", — сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ &gt;&gt;Он обозначил, что при попытке нанести удар по Крымскому мосту станет очевидным использование оружия, полученного Киевом от других государств, так как "собственного оружия, позволяющего осуществлять подобного рода диверсии, у Украины на настоящий момент нет".Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.Политолог Андрей Никифоров, комментируя эти слова, заявил, что Вооруженным силам РФ нужно быть готовыми ко всему, тогда "этого точно не произойдет". Он также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив.
https://crimea.ria.ru/20220616/udar-vsu-po-krymskomu-mostu-k-chemu-gotovitsya--mnenie-ekspertov-1123555167.html
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крымский мост, всу (вооруженные силы украины), украина, безопасность республики крым и севастополя
Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев

Косачев: Россия не позволит разрушить Крымский мост ни при каких обстоятельствах

16:10 15.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост, он строился с учетом рисков. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.
Экс-главком войск НАТО посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту >>
"Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушить ни при каких обстоятельствах. Он строился с учетом известных рисков, хотя на тот момент, конечно, было трудно предположить себе, что появится угроза прямых ударов", — сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".
Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ >>
Он обозначил, что при попытке нанести удар по Крымскому мосту станет очевидным использование оружия, полученного Киевом от других государств, так как "собственного оружия, позволяющего осуществлять подобного рода диверсии, у Украины на настоящий момент нет".
"Давайте себе на секунду представим, еще раз повторю, я исключаю такую возможность, но гипотетические помехи в функционировании Крымского моста - это создание больших дополнительных проблем для десятков, сотен тысяч, а может быть и миллионов людей гражданского населения. И не только в Крыму, но и близлежащих регионах Юго-Востока. И все это будет напрямую ложиться на совесть тех, кто, во-первых, не остановил провокаторов, во-вторых, тех провокаторов, которые не оставляют попыток такую провокацию осуществить", — сказал Косачев.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 11:45
Удар ВСУ по Крымскому мосту: к чему готовиться – мнение экспертов
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.
Политолог Андрей Никифоров, комментируя эти слова, заявил, что Вооруженным силам РФ нужно быть готовыми ко всему, тогда "этого точно не произойдет". Он также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:21
Военный эксперт ответил генералу США на угрозу удара по Крымскому мосту
 
Крымский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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