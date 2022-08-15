https://crimea.ria.ru/20220815/rossiya-ne-pozvolit-razrushit-krymskiy-most--kosachev-1124170287.html

Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев

Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев

Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост, он строился с учетом рисков. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T16:10

2022-08-15T16:10

2022-08-15T16:10

крымский мост

всу (вооруженные силы украины)

украина

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост, он строился с учетом рисков. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.Экс-главком войск НАТО посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту >>"Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушить ни при каких обстоятельствах. Он строился с учетом известных рисков, хотя на тот момент, конечно, было трудно предположить себе, что появится угроза прямых ударов", — сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ >>Он обозначил, что при попытке нанести удар по Крымскому мосту станет очевидным использование оружия, полученного Киевом от других государств, так как "собственного оружия, позволяющего осуществлять подобного рода диверсии, у Украины на настоящий момент нет".Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.Политолог Андрей Никифоров, комментируя эти слова, заявил, что Вооруженным силам РФ нужно быть готовыми ко всему, тогда "этого точно не произойдет". Он также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив.

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https://crimea.ria.ru/20220708/voennyy-ekspert-otvetil-generalu-ssha-na-ugrozu-udara-po-krymskomu-mostu-1123791066.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, всу (вооруженные силы украины), украина, безопасность республики крым и севастополя