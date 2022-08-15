Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение
Политолог Никифоров прокомментировал слова депутата Рады Гончаренко о Крымском мосте
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К возможной атаке на Крымский мост нужно быть готовыми постоянно, но не потому, что об этом заявляет депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, считает политолог Андрей Никифоров.
Ранее Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.
"Давайте мы с вами обсудим атаку на Гончаренко – это будет иметь примерно такой же эффект, как обсуждение (атаки на Крымский мост) с этим ничтожеством, которое всячески пытается продемонстрировать свою мнимую значимость. Ну что серьезное может обсуждаться с Гончаренко? Атаки на Крымский мост следует ждать всегда, но не в силу того, что с кем-то об этом поговорил Гончаренко", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Никифорова, Вооруженным силам РФ нужно быть готовыми ко всему, тогда "этого точно не произойдет". Политолог также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив.
"Этой бодливой корове бог рогов не дал, и дырку от бублика они получат, а не Крымский мост", – подытожил он.
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.
Вчера, 15:37Орки, котики, огонь. Информация по-украински