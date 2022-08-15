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Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение
Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение
К возможной атаке на Крымский мост нужно быть готовыми постоянно, но не потому, что об этом заявляет депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, считает... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T11:31
2022-08-15T11:31
радио "спутник в крыму"
крымский мост
мнения
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
украина
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К возможной атаке на Крымский мост нужно быть готовыми постоянно, но не потому, что об этом заявляет депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, считает политолог Андрей Никифоров.Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы &gt;&gt;Ранее Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста."Давайте мы с вами обсудим атаку на Гончаренко – это будет иметь примерно такой же эффект, как обсуждение (атаки на Крымский мост) с этим ничтожеством, которое всячески пытается продемонстрировать свою мнимую значимость. Ну что серьезное может обсуждаться с Гончаренко? Атаки на Крымский мост следует ждать всегда, но не в силу того, что с кем-то об этом поговорил Гончаренко", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, Вооруженным силам РФ нужно быть готовыми ко всему, тогда "этого точно не произойдет". Политолог также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив."Этой бодливой корове бог рогов не дал, и дырку от бублика они получат, а не Крымский мост", – подытожил он.Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.
https://crimea.ria.ru/20220705/oborona-krymskogo-mosta-usilena-dlya-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-vsu-1123749402.html
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крымский мост, мнения, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), украина, андрей никифоров
Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение

Политолог Никифоров прокомментировал слова депутата Рады Гончаренко о Крымском мосте

11:31 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. К возможной атаке на Крымский мост нужно быть готовыми постоянно, но не потому, что об этом заявляет депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, считает политолог Андрей Никифоров.
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы >>
Ранее Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.
"Давайте мы с вами обсудим атаку на Гончаренко – это будет иметь примерно такой же эффект, как обсуждение (атаки на Крымский мост) с этим ничтожеством, которое всячески пытается продемонстрировать свою мнимую значимость. Ну что серьезное может обсуждаться с Гончаренко? Атаки на Крымский мост следует ждать всегда, но не в силу того, что с кем-то об этом поговорил Гончаренко", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
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Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ
По словам Никифорова, Вооруженным силам РФ нужно быть готовыми ко всему, тогда "этого точно не произойдет". Политолог также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив.
"Этой бодливой корове бог рогов не дал, и дырку от бублика они получат, а не Крымский мост", – подытожил он.
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.
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Радио "Спутник в Крыму"Крымский мостМненияБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаАндрей Никифоров
 
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