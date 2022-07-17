https://crimea.ria.ru/20220717/strasti-po-krymskomu-mostu-na-poluostrove-otsenili-novye-ugrozy-1123871755.html
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
Крымский мост полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему, Киев получит молниеносный жесткий ответ. Такое мнение выразил сенатор от крымского региона РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T14:16
2022-07-17T14:16
2022-07-17T14:16
крымский мост
крым
украина
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему, Киев получит молниеносный жесткий ответ. Такое мнение выразил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя очередные угрозы Киева нанести атаковать объекты в Крыму.Накануне о возможных ударах по Крыму заявили в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий высказался, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".По мнению сенатора от полуострова Ольга Ковитиди, реальных угроз Крымскому мосту нет. Сейчас мост охраняется двумя полками С-400 "Триумф", комплексами ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", средствами радиоэлектронной борьбы и другими. Кроме этого предусмотрены дополнительные меры безопасности."Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления "беспокойных" украинских соседей нами оцениваются, фильтруются, систематизируются", - приводит слова сенатора РИА Новости.В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту >>Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также уверен в защищенности моста, но не исключает попыток его атаки. По словам парламентария, в случае реализации угрозы киевский режим "получит такой ответ, что уже не сможет оправиться".Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.
https://crimea.ria.ru/20220717/na-ukraine-snova-grozyat-udarit-po-krymskomu-mostu-1123868389.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, украина, безопасность республики крым и севастополя
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
В Крыму ответили на очередные угрозы Киева ударить по объектам на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему, Киев получит молниеносный жесткий ответ. Такое мнение выразил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя очередные угрозы Киева нанести атаковать объекты в Крыму.
Накануне о возможных ударах по Крыму
заявили в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий высказался, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".
"Это фантазии, в основном. У некоторых это желание, которое не может быть реализовано. Попытки могут быть, но надо понимать, что Крымский мост очень хорошо защищен отовсюду. Если даже такая попытка будет, эта атака будет пресечена, а ответ будет гораздо более жесткий, по сравнению с тем, что происходит на Украине сейчас", - цитирует политика Ura.ru.
По мнению сенатора от полуострова Ольга Ковитиди, реальных угроз Крымскому мосту нет. Сейчас мост охраняется двумя полками С-400 "Триумф", комплексами ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", средствами радиоэлектронной борьбы и другими. Кроме этого предусмотрены дополнительные меры безопасности.
"Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления "беспокойных" украинских соседей нами оцениваются, фильтруются, систематизируются", - приводит слова сенатора РИА Новости.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также уверен в защищенности моста, но не исключает попыток его атаки. По словам парламентария, в случае реализации угрозы киевский режим "получит такой ответ, что уже не сможет оправиться".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил
, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.