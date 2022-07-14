https://crimea.ria.ru/20220714/v-mid-rossii-otvetili-na-prizyvy-iz-ssha-udarit-po-krymskomu-mostu-1123840882.html

В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту

В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту

Призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T12:38

2022-07-14T12:38

2022-07-14T12:38

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

крымский мост

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту.По словам дипломата, подобные заявления "демонстрируют потерю адекватности у тех, кто их делает".Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ "ударят по Крымскому мосту, когда это будет технически возможно". По его словам, "нужно выбрать момент, чтобы его уничтожение принесло максимальный ущерб России".Кроме того, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для украинской армии сразу после получения нового вооружения от Запада станет Крымский мост.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у российских военных более чем достаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть полуостров, в том числе и Крымский мост, от возможных ударов со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20220708/smi-soldaty-bundesvera-gotovili-terakt-na-krymskom-mostu-1123785913.html

крымский мост

сша

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), крымский мост, сша