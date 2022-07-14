https://crimea.ria.ru/20220714/v-mid-rossii-otvetili-na-prizyvy-iz-ssha-udarit-po-krymskomu-mostu-1123840882.html
В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту
В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту
Призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T12:38
2022-07-14T12:38
2022-07-14T12:38
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
крымский мост
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту.По словам дипломата, подобные заявления "демонстрируют потерю адекватности у тех, кто их делает".Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ "ударят по Крымскому мосту, когда это будет технически возможно". По его словам, "нужно выбрать момент, чтобы его уничтожение принесло максимальный ущерб России".Кроме того, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для украинской армии сразу после получения нового вооружения от Запада станет Крымский мост.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у российских военных более чем достаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть полуостров, в том числе и Крымский мост, от возможных ударов со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20220708/smi-soldaty-bundesvera-gotovili-terakt-na-krymskom-mostu-1123785913.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), крымский мост, сша
В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту
Захарова: призывы наносить удары по целям в РФ делают США участником конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту
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"Филип Бридлав на днях прямо посоветовал нанести удар по Крымскому мосту. В свою очередь американские официальные лица уклоняются от того, чтобы гарантировать неиспользование Вооруженными силами Украины поставляемых режиму в Киеве современных ракетных систем против целей на нашей территории. Тем самым США пор сути становятся непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
По словам дипломата, подобные заявления "демонстрируют потерю адекватности у тех, кто их делает".
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ "ударят по Крымскому мосту, когда это будет технически возможно". По его словам, "нужно выбрать момент, чтобы его уничтожение принесло максимальный ущерб России".
Кроме того, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для украинской армии сразу после получения нового вооружения от Запада станет Крымский мост.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у российских военных более чем достаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть полуостров, в том числе и Крымский мост, от возможных ударов со стороны Украины.